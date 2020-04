In piena emergenza Covid-19 il Policlinico Città di Udine, struttura sanitaria privata, mette in cig 210 dei 270 dipendenti, in prevalenza infermieri e medici

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Si legge fra le righe una sottile polemica nella nota inviata oggi dall'ufficio stampa del Policlinico Città di Udine. Alla nota ne è seguita a stretto giro una del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli secondo cui "In questa regione il centrodestra ha decantato la sanità privata decidendo di raddoppiarle i fondi e, nel momento del bisogno, le strutture private si defilano oppure si dedicano a offrire 'tamponi' a pagamento alle persone impaurite. Questo è inaccettabile e deve cambiare".

Andando per ordine si legge nel comunicato del "Città di Udine": "In seguito alle disposizioni regionali che hanno sospeso tutte le prestazioni ambulatoriali non urgenti per il contenimento del contagio da Covid-19, il Policlinico Città di Udine ha registrato un calo sostanziale delle attività in base al quale si è resa necessaria l’attivazione del fondo di integrazione salariale per 210 dei 270 dipendenti.

“Dopo aver fatto smaltire permessi e ferie, ci troviamo nella situazione di dover attivare il fondo di integrazione salariale (FIS) per i nostri lavoratori – spiega l’amministratore delegato Claudio Riccobon. “L’azienda, come segnale di vicinanza e riconoscenza per la disponibilità dimostrata dai propri collaboratori in questa fase critica, è già al lavoro per riuscire a coprire con uno stanziamento di fondi propri parte della percentuale di stipendio non coperta dal FIS”.

A partire dal 10 marzo il Policlinico è rimasto infatti operativo solo per le prestazioni indifferibili, come le urgenze oncologiche, la dialisi o le prestazioni ambulatoriali con priorità B (breve).

“Come ci è stato richiesto dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – continua Riccobon - nell’ambito di una concreta collaborazione con le strutture pubbliche, abbiamo messo a disposizione 50 posti letto di medicina non-Covid per far fronte al momento di emergenza. Fortunatamente tali posti letto non si sono resi necessari e quindi abbiamo ritenuto di limitare l’attività della struttura di viale Venezia ricorrendo temporaneamente a questo strumento di sostegno del reddito nei confronti dei nostri dipendenti”."

Come accennato in apertura è stato duro il commento del Partito Democratico: "Siamo in un momento di eccezionale gravità e ognuno dovrebbe fare la sua parte, anche la sanità privata: questo è uno spreco di professionalità e risorse preziose mentre siamo in carenza di personale e strutture sanitarie. Ora più che mai è necessario un lavoro di coordinamento da parte di chi sta guidando la lotta al coronavirus: l'assessore competente si faccia sentire subito, dal momento che non pare lo abbia fatto finora".