In tempi di piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla ricerca di una visione per il futuro del Friuli e di Trieste.

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Giuseppe Conte ha presentato la bozza di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e finalmente si comincia a capire come nel concreto potranno essere utilizzati i 209 miliardi di euro messi a disposizione della Unione Europea. Peraltro una breve citazione (pag.96 della bozza) permette di capire chi è il padrone del Piano: “In tutto questo sistema l’apporto di istituzioni e corpi intermedi è fondamentale, ferma restando la responsabilità ultima di assumere le decisioni definitive da parte delle autorità centrali.”

Non è una dichiarazione di guerra alle Regioni ma la messa in chiaro di un punto di caduta dei rapporti decisionali, direi in obiettivo superamento dell’art. 114 della Costituzione. “La situazione è straordinaria ed io, stato centrale, mi assumo la responsabilità di assumere il comando”.

A partire da queste constatazioni vale la pena di inquadrare come la Regione F-VG debba costruire il confronto con le decisioni, “reforms and investiments”, che verranno prese nel PNRR da realizzare. Magari con l’occhio rivolto non solo alle merci che si trovano in bottega, ma anche a quello che serve al futuro.

“Recovery and resilience facility” occasione da non sprecare

A Roma sono stati inviati dalla Regione F-VG una cinquantina di progetti proposti dalla struttura burocratica che vanno ad aggiungersi alle centinaia che in prima istanza sono stati selezionati dai ministeri dello Stato. Non oso immaginare cosa ci sia nei vari pacchetti, visto che gran parte delle Regioni si saranno comportate come il F-VG. E’ probabile che molte specifiche della bozza di PNRR, anche senza esplicita citazione, abbiano nome e cognome; e quindi il risultato finale non potrà che risentire dei rapporti di forza economici e territoriali.

La stessa cosa sembra ricavabile dall’approccio alle riforme legislative che comunque dovranno fare i conti con il parlamento, sia pure passando per decreti e leggi delega. Ma tutto sommato, lo stato attuale della definizione pianificatoria ci dice che “non è tutto da buttar via”, anche in relazione a quanto riguarda il F-VG.

E’ ben vero che l’attuazione dei progetti ha tempi cortissimi, tra il 2023 per la definizione e il 2026 per l’esecuzione e l’incasso, quindi fuori portata per il nostro normale sistema amministrativo; ma questo dipende da fattori multipli che vanno dalla reale qualità e ammissibilità delle proposte alle procedure di validazione, approvazione e garanzie di correttezza legale nell’intero procedimento. Evidentemente era proprio questa l’occasione per capire se e come in Italia sia anche possibile realizzare bene con nuovi strumenti capaci comunque di rispettare “l’interesse generale” dei cittadini. La governance del PNRR è attualmente oggetto di un contenzioso politico sul chi sarà nella stanza dei bottoni e chi no, ma l’impressione è di voler costruire una macchina complessa dirigista e con poteri extra ma che rischiano di crollare di fronte a difficoltà non previste. La nebulosa in cui sono avvolte le procedure di VAS e VIA non lascia presagire nulla di buono.

In questa fase su cui è calata la scure di una diffusione acuta ed imprevista della SARS-CoV-2 rari naviganti si interrogano se anche la Regione F-VG contribuirà a gestire almeno parte delle risorse europee e se queste costituiranno una utile indicazione per un futuro di benessere della Regione in cui viviamo. Qualcuno parla della necessità di una terza ricostruzione, dopo le guerre e il terremoto.

Ma, aldilà della biblica pioggia di manna, ci si domanda quale potrà essere nel medio lungo termine una logica in cui inquadrare le visioni per il futuro. Sta a noi, se altri non ce lo impediscono o ce lo impongono, scegliere gli assi strategici di cui vorremmo essere attori. E ancora più, sta a noi giocare i momenti tattici che la storia ci propone per mantenersi nel solco desiderato e non essere soltanto in balia della varietà di tempeste che si infittiscono nell’attuale XXI secolo.

Una Regione sbilanciata su Trieste

La nostra Regione è costituita da un territorio diffuso, il Friuli geografico e una città “immediata”, che la storia ha costruito quale porta strategica dei domini asburgici, Trieste. Il Friuli ha vissuto alterne destinazioni, raramente in forma unitaria, ed ha consumato l’ultima visione strategica militare quale roccaforte anti bolscevica nella seconda metà del secolo XX. Con il 1990 diventa essenzialmente terra di artigiani al servizio del trading di sub fornitura globale; esposta quindi ai venti ed ai cicli alterni dell’economia ed a logiche proprietarie esogene. I politici del tempo vengono sbeffeggiati e viene il tempo di identità evanescenti e retrotopiche, caratterizzate dalla paura di ogni futuro e dal mito della sicurezza.

L’attuale co-azionista istituzionale, Trieste, perde la originaria base strategica che già verso la fine del XIX secolo stava passando dagli Asburgo al Reich Guglielmino, e dopo la I guerra mondiale, diventa cuneo dell’Italia savoiarda-fascista verso la conquista dei Balcani. Finisce in tragedia e dopo l’illusione del TLT la città viene messa in standby sovvenzionata dal Fondo Trieste e arroccata a succhiare quanto più possibile da mamma Regione.

Ma la storia si muove, la ruota gira, il mediterraneo ribolle e come spiega Limes nel suo numero di novembre, “L’Italia è il mare”, Trieste ritrova una centralità strategica mercantile e militare per gli appetiti di molti. Ci sono i tedeschi della Municipalità di Amburgo, quelli del “porto” di Duisburg, lo zio Viktor con l’avvallo del governo italiano ha comprato una grande area ad Aquilinia “tradendo” (?) Fiume e Capodistria, un po’ tutto il mondo della logistica ha rizzato le orecchie e formalmente anche i cinesi sono benvenuti purché come clienti e non come gestori. Non è più la “two-penny town” di cui si lamentava doversi occupare l’ambasciatrice USA Claire Boothe Luce nei primi anni 50. E la città non ha più la volontà di ribellarsi alla invasione straniera come ai tempi del trattato di Osimo, purché non si tratti degli “straccioni medio orientali” che percorrono la via balcanica.

L’abilità di Zeno D’Agostino, presidente dell’autorità di sistema portuale, sta cogliendo l’occasione e può presentare un quadro globale di interventi di completamento di funzionalità e potenzialità del sistema, Piattaforme logistiche, moli, banchine, sistemazione ferroviaria, risanamento di aree e recupero aree produttive per il Porto Franco. Divertente il fatto che il governo ungherese abbia richiesto a quello italiano di bonificare l’ex Aquila con il finanziamento europeo in corso di avvio. Una valutazione di massima del tutto, attraverso anche la partecipazione di soggetti di impresa internazionali, raggiunge il costo di circa 4 miliardi di euro. Per di più il Porto “vecchio” ormai è pronto per essere inondato da investimenti, come suggerisce Roberto Morelli sul Piccolo del 6 dicembre 2020 (e come cita lo stesso PNRR del governo in termini di patrimonio culturale).

Non tutto è cantierabile entro il 2023, ma le condizioni per stare dentro il Recovery Fund ci sono. E ci sono anche le promesse politiche da parte del presidente del Consiglio Conte esposte in sede di chiusura di ESOF 2020, anche se ritengo che non reggerà la scelta di una modernizzazione della logistica portuale legata per ora ai siti di Genova e Trieste.

Qualche dubbio sull’oro che luccica: le prospettive per l’occupazione non sono brillanti, il rischio per una città tutta turismo e speculazione immobiliare è ben presente, Capodistria e la Slovenia a km 0 non compaiono in alcun ragionamento, neanche ferroviario, viene data per scontata la fruibilità di un retroporto allargato, ma il progetto c’è e non può essere contestato. Il limite può essere in una proprietà strategica del quadro complessivo che molto parzialmente coinvolge lo stato italiano e nelle oscillazioni geopolitiche a cui la città può solo adeguarsi come ha dimostrato la vicenda cinese. Ma per un nodo logistico così geo localizzato non può essere diversamente.

Sul Friuli poche idee piuttosto deboli

E in Friuli? In economia, a parte i marinai di lungo corso come Agrusti, ed i suoi giochi tra industria e politica, nulla di rilevante pare affacciarsi all’orizzonte. Né per un indirizzo manifatturiero che sappia andare oltre le indicazioni di Bonomi, né eventualmente per affiancarsi ai pilastri logistici e innovativi che partono da Trieste, e tanto meno per rilanciare le economie e le culture territoriali.

Il Consiglio Regionale un diabolico indirizzo per la spesa del Recovery lo ha dato con un ordine del giorno in cui si auspica la realizzazione dell’autostrada Cimpello-Seqals-Gemona e del traforo di Monte Rest. E non mancano progetti idraulici per la sicurezza del Tagliamento, ormai datati da 40 anni, ed è ciclica la riesumazione di una qualche galleria a Monte Croce Carnico. Tutte residuo di logiche che la stessa bozza di PNRR dovrebbe aver tolto dal tavolo. Così come pare per la stessa Alta Velocità ferroviaria tra Venezia e Trieste.

Per la verità nell’ultimo periodo si sono posti all’attenzione pubblica anche interventi territoriali dignitosi, nel campo delle energie realmente rinnovabili come la funzione sociale e territoriale dell’idroelettrico, nel campo della mobilità e del turismo dolce come un serio sistema di viabilità ciclabile internazionale, recuperi ambientali come una rinaturalizzazione del Lago di Cavazzo, la messa a sistema della fruizione e della ricerca scientifica sul patrimonio archeologico e culturale.

Non mi pare di cogliere nessuna organica proposta per combattere la patologia più perniciosa: quella dello spopolamento delle comunità territoriali, proprio in un momento dove una neo cultura, magari solo elitaria, riscopre il senso di una umanità che sappia apprezzare la lentezza e la bellezza. Stiamo perdendo un dignitoso capitale territoriale senza praticamente battere ciglio, vittime di una malinconia pervasiva, e pronti ad accettare ricette di pura rapina spacciate per modernità. A livello generale si parla di strategia per le aree interne, e la stessa bozza del PNRR la richiama, ma per la verità sembra quasi coincidente con il Sud e l’Appennino. Il F-VG dovrà lavorarci su per tirarne fuori qualcosa, così come non dovrà perdere la prossima occasione del PSR (piano di Sviluppo Rurale) 2021-2027 per ricostruire su nuove basi una agricoltura al servizio del territorio e della alimentazione “sostenibile” dei propri cittadini, andando oltre le feroci spruzzature di digitale che sembrano caratterizzare l’interpretazione del settore da parte del PNRR.

Va inoltre tenuto conto che gran parte del piano italiano contemplerà, si spera in maniera virtuosa, spese fondamentali da gestire direttamente con norme statali in settori come l’istruzione e la ricerca, l’indirizzo e il sostegno alle attività produttive, le misure quadro verso la svolta energetica e la difesa del clima, la digitalizzazione dell’intero sistema paese. E tutto ciò a patto di aver individuato il nuovo percorso di gestione della salute dopo la Caporetto del Corona virus. Su questi argomenti la Regione dovrà darsi da fare affinché le scelte sia di ordinamento che di sostegno siano adeguate ai nostri interessi ed alle specificità territoriali. Per questo non c’è che da affidarsi alla Provvidenza sperando che i rapporti tra Stato e Regioni escano dalla logica del “è colpa tua”. Bisogna cioè guardare più alla sostanza che alla propaganda, anche da parte del perfido Sir Bis che ci guida da piazza Unità.

Il Friuli e la Regione alla ricerca di uno spazio

Ma cos’è oggi il Friuli? Una stazione di servizio ad uso e consumo dei flussi che possono utilizzarla, in cui magari mettere in mostra qualche primizia autoctona, con quattro “gates” da cui entrare od uscire: il passo di Tarvisio, la soglia di Gorizia, il porto di Trieste e la Diocesi di Concordia: porta quest’ultima da cui passano i flussi dall’Italia verso est e nord.

Se Trieste può essere pensata come un luogo off shore a disposizione dei padroni del mondo, il Friuli è una zattera che lo aggancia alla terraferma. Forse per la prima volta nella storia recente le ragioni di ambedue possono trovare coincidenza ed una ragione di collaborazione proprio nell’allentare il riferimento ad un “interesse nazionale” dello stato di appartenenza ed a svolgere una qualche funzione ordinatrice nella propria area europea di insediamento, a partire da “interessi territoriali” e con l’occhio rivolto verso tutti i 4 punti cardinali. Oggi la specialità regionale può trovare solo in questa prospettiva una strategia efficace. Se c’è una assordante assenza nel nostro dibattito ufficiale sul Recovery è proprio relativa alla mancanza di una progettualità cross border, peraltro esaltata proprio dalle Linee Guida della Commissione Europea e che vede delle enormi potenzialità lungo tutta la fascia di “frontiera” dal Lazzaretto al Drei-Länder-Ecke.

In sostanza, perlomeno su un piano tattico anche del breve periodo, va trovata la strada per una progettazione di interventi sul territorio che facciano uscire il Friuli dalla fase depressiva in cui è caduta, dando una prospettiva di speranza ad una operosità ritrovata. Il Friuli esiste in quanto territorio disperso e “policentrico” non riconducibile ad un singolo messaggio, ma dove ognuno può portare contributi significativi. L’urgenza del confronto con le scelte delle “Recovery Facilities” non deve far dimenticare un intelligente utilizzo della programmazione europea 2021-2027 e delle pur limitate risorse dello stesso bilancio regionale.

C’è infine la necessità di capire l’abisso politico istituzionale di uno stato italiano in decomposizione rispetto ad alcuni fondamenti storici che lo hanno caratterizzato e che forse non hanno potuto esprimere molte potenzialità positive. Il dibattito monocorde sulla colpevolezza del regionalismo che coinvolge tutta l’intellighenzia mainstream e che addebita ad esso la sorgente di ogni malefatta è paradossale. Ma a questa ricerca di scorciatoia non si può rispondere né con una stantia fede in una specialità unitaria del Friuli e di Trieste, né pensando che un frazionamento possa portare mirabilie. Semplicemente c’è da prendere atto che nulla nella politica italiana di oggi può aiutare a stabilizzare ed a rendere accettabile all’universo dei cittadini una nuova riconosciuta visione istituzionale ed amministrativa. Per ora “ognidun al bale con so agne”, cioè con quello che si ha in casa. Questo però non ci deve impedire di sognare, sapendo che dall’inconscio può aprirsi una utile interpretazione della realtà, uscendo dai limiti dei confini che ci siamo dati.

Per finire una provocazione, almeno per tirare un po’ su il morale. Proprio l’idea contrattata, ma non realizzata, da D’Agostino per un insediamento portuale in Cina destinato all’esportazione “regionale”, principalmente vinicola ed alimentare, può suggerire una fantasia. Serve un “brand" per portare la nostra Regione ad essere riconosciuta all’istante. E cosa meglio se non affidarci ad un prodotto che ormai tutto il mondo conosce ed ama, purtroppo con tutti i suoi limiti. Potremmo chiamarci “la nazione del Prosecco”. E se per correttezza geografica sia opportuno conquistare anche le terre tra il LIvenza e il Piave, ben venga. I Patriarchi non ci riuscirono, gli imperi centrali neanche, ma per una Regione europea andrebbe proprio bene. Aggiungiamoci la Provincia autonoma di Belluno per coordinarci sull’arco alpino di nord-est ed è fatta una riforma istituzionale per una nuova Regione che sappia incunearsi decisamente nel futuro dell’Europa.

Giorgio Cavallo