“In viaggio nel lavoro”: nuovo podcast della Cciaa Pn-Ud che aiuta i giovani a orientarsi tra lavoro, professioni e imprese

Un viaggio tra storie vere, dati concreti, strumenti utili e voci autorevoli: è online “In viaggio nel lavoro”, il nuovo podcast della Camera di Commercio di Pordenone-Udine pensato per accompagnare i giovani – studenti, neodiplomati, neolaureati – nel percorso di orientamento verso il mondo del lavoro e dell’impresa.

Il podcast, realizzato in collaborazione con Aipem, si articola in otto episodi, ciascuno dedicato a un aspetto chiave dell’orientamento professionale. Si parte con un’introduzione al progetto e ai servizi camerali pensati per supportare l’incontro tra giovani e mondo produttivo, per poi addentrarsi nell’universo dei dati Excelsior e degli strumenti digitali di Excelsiorienta, che aiutano a leggere i fabbisogni occupazionali delle imprese e a compiere scelte consapevoli per il proprio futuro.

Tra le puntate, anche approfondimenti sulle competenze più richieste oggi dalle aziende, i cambiamenti nel mercato del lavoro, la formazione specialistica (apprendistato duale, percorsi Its), l’esperienza di stage in azienda, la certificazione delle competenze non formali, le testimonianze di giovani imprenditori e imprenditrici che hanno scelto di mettersi in proprio, oltre a una riflessione finale su come si progetta un percorso professionale che sia davvero in sintonia con le proprie attitudini.

“In viaggio nel lavoro” è disponibile su Spotify, come playlist pubblica del canale della Camera di Commercio Pn-Ud, ma per accedere agli episodi e ai contenuti di approfondimento si può partire facilmente dal sito ufficiale della Camera, all’indirizzo: https://www.pnud.camcom.it/formazione-e-nuove-imprese/orientamento-al-lavoro-e-alle-professioni/viaggio-nel-lavoro-il-podcast

Da qui è possibile ascoltare le puntate e scoprire i materiali collegati, aggiornamenti e link utili. La Camera di Commercio consiglia inoltre di iscriversi al canale Spotify ufficiale per restare aggiornati sull’uscita di nuovi contenuti e non perdere nessuna tappa del viaggio.