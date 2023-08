In viaggio nel tempo con Arpa Friuli Venezia Giulia

Quest’anno l’Agenzia per l’ambiente del Friuli Venezia Giulia presenta le proprie attività all’interno dell’evento “Palma alle armi”, la rievocazione storica che ogni anno si tiene a Palmanova ad inizio settembre. Per la direttrice di Arpa FVG, Anna Lutman, “con questa iniziativa diamo significato alla Giornata della Trasparenza: un’occasione per incontrare di persona il pubblico, i cittadini e gli stakeholder, condividere con loro progetti e percorsi e far conoscere l’impegno giornaliero dell’Agenzia per la tutela dell’ambiente”. L’appuntamento è per il 2 e 3 settembre nel salone d’ingresso del Palazzo municipale in Piazza Grande a Palmanova, la città che ospita la sede centrale di Arpa FVG. L’Agenzia racconterà come si è evoluta la sensibilità verso l’ambiente nel tempo, da inizio ‘800 fino ai giorni nostri. Un percorso che parte dall’epoca di Napoleone attraverso luoghi, eventi e personaggi che hanno modificato la percezione dell’ambiente nel corso dei secoli, fino ad arrivare, attraverso gli strumenti di ieri e di oggi, a quelle che sono le attività dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente. Se oggi, per la maggior parte delle persone, l’ambiente è un bene da tutelare, fino a poche decine di anni fa non era così. L’ambiente, infatti, era visto dall’uomo principalmente come risorsa da sfruttare o da temere. Solo recentemente si è fatta strada l’esigenza di preservare il nostro Pianeta e in questo contesto sono nate le Agenzie per la protezione dell’ambiente nei diversi stati nazionali. Inoltre sabato 2 settembre alle 14.30 e domenica 3 settembre alle 17.00 verranno organizzate delle presentazioni con esperimenti, misure e racconti per tutte le età.