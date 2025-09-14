Inaccettabile intimidazione da parte di alcuni manifestanti, finti “pacifisti”, nei confronti del giornalista Rai Maurizio Mervar

Come purtroppo spesso accade all’interno di ogni movimento, anche di quelli che portano avanti cause giuste, esistono frange fuori controllo che rischiano, con le loro azioni, di inficiare il lavoro della maggioranza dei manifestanti. E’ probabilmente questo il caso di quanto avvenuto ieri a Ronchi dei Legionari nel corso della manifestazione contro la guerra e la proliferazione degli armamenti. Secondo una nota congiunta dell’esecutivo Usigrai, del coordinamento Cdr della Tgr e del Comitato di redazione della redazione della sede regionale per il Fvg della Rai, il collega giornalista Maurizio Mervar è stato oggetto di inaccettabili intimidazioni, per fortuna solo verbali ma non per questo meno gravi. Nella nota il sindacato giornalisti esprime: “la massima solidarietà al collega Maurizio Mervar per l’aggressione subita nel corso della manifestazione davanti allo stabilimento Leonardo di Ronchi dei Legionari” avvenuta ieri pomeriggio sabato 13 settembre. “Un gruppo di una decina di persone – prosegue la nota – lo ha accerchiato, bloccato fisicamente e insultato per diversi minuti, accusandolo di essere “un giornalista servo del sionismo”. Maurizio Mervar era lì, da solo con telecamera e microfono, semplicemente a fare il suo lavoro e a esercitare il diritto di cronaca. L’azione di questa sparuta minoranza del corteo gli ha impedito di testimoniare i momenti conclusivi della manifestazione, compresi i comizi finali. Stigmatizziamo quanto accaduto e ci auguriamo che gli autori dell’intimidazione siano identificati e che la giustizia faccia il suo corso. La libertà di stampa, di parola e di pensiero, è garantita dall’articolo 21 della Costituzione ed è un principio non negoziabile. Per questo – conclude la nota – continueremo il nostro lavoro e non ci faremo intimorire”.

Alla nota sindacale si è unita anche quella dell’azienda che parla di “un episodio che offende il lavoro di centinaia di giornaliste e giornalisti RAI, che ogni giorno senza protagonismi e lontani dai riflettori, garantiscono con competenza e professionalità il diritto all’informazione propria del Servizio Pubblico”.

Come era prevedibile è subito partita la corsa della politica nel cavalcare la vicenda, noi NON NE DAREMO CONTO, perchè sappiamo che i nostri lettori hanno sufficiente preparazione per prevederne malizia e contenuti