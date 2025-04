Inaugura domani, giovedì 24 aprile “Monfalcone in fiore”: fino al 27 aprile la città si trasforma in un giardino a cielo aperto

Anche quest’anno torna a Monfalcone la mostra mercato dedicata al fiore: con selezionatissimi produttori provenienti da tutta Italia, dal 24 al 27 aprile il centro città si veste dei profumi e colori della primavera. Ritornano anche la Camminata col Fiore (sabato 26 aprile dalle ore 15.00) e il premio dedicato alla vetrina più bella e al balcone o giardino più bello

Torna a Monfalcone la grande festa dedicata alla primavera e al mondo dei fiori e delle piante: dal 24 al 27 aprile, dalle 9.00 alle 20.00, il centro città si trasforma in un giardino fiorito con “Monfalcone in fiore”, la manifestazione realizzata dal Comune di Monfalcone in collaborazione con Flash Srl e AssofiorItalia, con cui la città si veste di fiori e profumi. Piazza della Repubblica e piazza Unità si coloreranno con la presenza di numerosi stand che proporranno fiori, piante e oggettistica per l’abbellimento e la cura di giardini e balconi.

L’inaugurazione, alla quale la stampa è invitata a intervenire, si terrà domani, giovedì 24 aprile alle ore 11 in Piazza della Repubblica a Monfalcone (GO).

Tante anche in questa dodicesima edizione le novità di questa mostra mercato dedicata al settore florovivaistico, presentate martedì 22 aprile nella sala del Consiglio comunale di Monfalcone alla presenza del neoeletto Sindaco, Luca Fasan, che, insieme a Sabrina Iogna di Flash Srl, ha presentato alcune anticipazioni sull’iniziativa.

Alberi da frutto e piante – verdi e fiorite – per l’orto e per arredare la casa e il giardino, balcone o terrazzo, prodotti da bioagricoltura e concimi speciali; vasi e ornamenti per il giardino; i fiori, ma anche tutto quanto fa primavera, saranno gli assoluti protagonisti dell’atteso evento che coincide con lo sbocciare della stagione delle fioriture e trasformeranno ancora una volta, per quattro intere giornate, il centro in un grande, splendido giardino fiorito.

Gli espositori, provenienti da diverse regioni italiane, daranno vita alla rassegna che punta a confermarsi quale appuntamento atteso e apprezzato dai cittadini, ma anche da turisti e appassionati del giardinaggio: piante grasse, alberi da frutto, piante aromatiche e molte altre novità del settore si potranno ammirare, in una scenografia di aiuole e giardini che sarà per la città un’ulteriore occasione di valorizzazione e richiamo turistico, favorendo anche l’attività degli esercizi commerciali della zona. E anche quest’anno gli esercenti saranno coinvolti nel contest – organizzato in collaborazione con AssofiorItalia – che designerà la vetrina più bella.

Non solo: un concorso sarà dedicato anche alle più belle decorazioni di balconi, finestre e giardini. La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque abbia voglia di inviare una foto del proprio balcone, terrazzo o finestra di casa fiorito alla casella di posta elettronica info@assofioritalia.it.

Gli scatti saranno valutati da una commissione di esperti florovivaisti, che decreterà i vincitori, che saranno premiati con piante e fiori offerti dagli espositori di AssofiorItalia.

La giornata di sabato 26 aprile sarà particolarmente ricca di eventi. Si inizierà alle ore 9.30 con una passeggiata guidata tra le vie del centro in compagnia dei giardinieri comunali, che partirà da Piazza della Repubblica.

Alle 12.00, sotto il loggiato del Palazzo Municipale (o nell’atrio dello stesso in caso di pioggia), ci saranno le premiazioni dei concorsi “Balcone in fiore” e “Vetrina in fiore”. Contestualmente, l’Assessorato Sostenibilità Ambientale del Comune di Monfalcone conferirà anche il premio “Monfalcone Ambiente 2025”.

E ancora, sempre nella giornata di sabato 26 aprile, torna la “Camminata col Fiore”, passeggiata gratuita e non competitiva organizzata in collaborazione con l’Associazione Solidarietà è Vita Odv. L’evento, con partenza alle 15.00 da Piazza della Repubblica, propone un percorso ad anello di circa 6 chilometri, adatto a tutti, che condurrà i partecipanti alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Monfalcone attraverso i sentieri della pineta carsica. La registrazione dei partecipanti si terrà in Piazza della Repubblica a partire dalle ore 14.00, con un omaggio ai primi 100 iscritti.

Nell’ultima giornata della rassegna, domenica 27 aprile, alle 10.30, è prevista una passeggiata storica lungo le vie del centro, con partenza da Piazza della Repubblica, lato Municipio. Prenotazioni al numero 334/6000121 o inviando una mail a: booking@comune.monfalcone.go.it

Durante tutte le giornate della manifestazione, grazie alla collaborazione con AssofiorItalia, esperti del settore saranno a disposizione del pubblico per offrire consulenze personalizzate e informazioni dettagliate su piante grasse, da frutto e mediterranee, così da soddisfare ogni curiosità relativa alla cura del verde.

“Dodici edizioni significative di Monfalcone in Fiore che nel tempo hanno saputo conquistare il consenso dei cittadini e dei tanti appassionati che ogni anno partecipano con entusiasmo a questa iniziativa” ha commentato il Sindaco Fasan. “Una rassegna – ha proseguito il Primo cittadino – che è molto più di una mostra mercato: è un’occasione per valorizzare l’identità della nostra città; una città in cui da sempre investiamo molto nella cura del verde pubblico e nella bellezza degli spazi urbani, con giardini e aiuole che rendono Monfalcone accogliente e vivace, tanto da farle conquistare il titolo di “Città Fiorita”.

“Anche per quest’anno abbiamo pensato a un programma in grado di unire il mondo florovivaistico alla scoperta del nostro patrimonio ambientale e storico, con passeggiate tra le aree verdi del centro città e del nostro Carso. È un modo per rendere i cittadini partecipi in maniera attiva al decoro urbano anche attraverso i concorsi dedicati ai balconi e alle vetrine in fiore”.

“Ogni iniziativa che proponiamo mira inoltre a creare positive ricadute per le attività economiche della città. In questo senso, il coinvolgimento degli esercenti e degli espositori locali – che affiancheranno quelli provenienti dalle altre regioni italiane – rappresenta un elemento fondamentale, che rende la manifestazione un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, in grado di animare il centro e attrarre visitatori da tutto il territorio” ha concluso il Sindaco di Monfalcone.

Di seguito il programma completo dell’evento:

GIOVEDI’ 24 APRILE

Alle 11.00 – Inaugurazione di Monfalcone in fiore in Piazza della Repubblica.

A seguire passeggiata storica al Parco tematico della Grande Guerra con guida ambientale escursionistica.

Partecipazione gratuita

Partenza da Piazza della Repubblica, lato Municipio.

Prenotazione – 334/6000121

booking@comune.monfalcone.go.it

SABATO 26 APRILE

Alle 9.30 – Passeggiata nei giardini fioriti comunali con i giardinieri, a cura dell’Assessorato Sostenibilità ambientale

Partecipazione gratuita

Partenza da Piazza della Repubblica con durata di 2 ore circa.

INFO: Ufficio IAT, via Sant’Ambrogio 21

Tel.: 0481 282352; Cell.: 329 11 27 775

turismo@monfalcone.info

Alle 10.30 – Visita al Museo Medievale e passeggiata alla Rievocazione storica sulla Rocca di Monfalcone accompagnata da guida ambientale escursionistica.

Partecipazione gratuita

Partenza da Piazza della Repubblica, lato Municipio.

Prenotazione – 334/6000121

booking@comune.monfalcone.go.it

Alle 12.00 – Cerimonia del Premio “Monfalcone Ambiente 2025” e del contest “Balcone fiorito” e “Vetrina fiorita”. Iniziative a cura di Assessorato Sostenibilità ambientale e Assofioritalia.

Alle 15.00 – Camminata col fiore, organizzata dall’Associazione Solidarietà è Vita ODV.

Percorso di circa 6 chilometri con partenza da Piazza della Repubblica con ristoro finale.

Partecipazione gratuita; iscrizione sul posto dalle 14.00.

INFO: Ufficio IAT, via Sant’Ambrogio 21

Tel.: 0481 282352; Cell.: 329 11 27 775

turismo@monfalcone.info

DOMENICA 27 APRILE

Alle 10.30 – Passeggiata storica lungo le vie del centro

Partecipazione gratuita

Partenza da Piazza della Repubblica, lato Municipio.

Prenotazione – 334/6000121

booking@comune.monfalcone.go.it