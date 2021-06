Inaugurata “Vincent Van Love. Al cuore di Van Gogh” a Villesse

Il cuore di Van Gogh, quello che emerge dall’analisi del ricco scambio epistolare tra l’artista olandese e il fratello Theo, è colmo di romanticismo, di sogni, di sensibilità, di amore per la natura e per la vita. Tratti spesso meno noti rispetto alle sue gesta più eclatanti e drammatiche, agli scatti d’ira e ai momenti di follia. E sono questi lati di Van Gogh, capace di emozionarsi davanti a un fremito, desideroso di attimi di serenità, amante di ogni manifestazione della natura, pacato e riflessivo, alla costante ricerca di relazionarsi con gli altri per stringere amicizia e trovare affetto, che hanno ispirato il disegnatore, pittore, illustratore Ernesto Anderle - noto con il nome d’arte di Roby il pettirosso - nell’ideare Vincent Van Love, il protagonista della graphic novel omonima, pubblicata prima come tavole e fumetti su una pagina Facebook dedicata e poi in un volume edito da Becco Giallo.

Vincent Van Love è dunque un alter ego di van Gogh, che sublima i valori positivi del Maestro dell’Ottocento e vive in un mondo sospeso nel tempo in cui i suoi sogni, le sue passioni, le sue riflessioni e, naturalmente, gli elementi iconici dei suoi dipinti, si liberano dal contesto sociale e umano in cui sono stati generati, per diventare messaggi universali, semplici e diretti, fruibili a diversi livelli di approfondimento da tutte le età.

In questo contesto, “VINCENT VAN LOVE. AL CUORE DI VAN GOGH”, il nuovo progetto ideato dal Villesse Shopping Centre Management Team, prodotto da EmotionHall, il primo museo immersivo permanente d’Italia, con la supervisione del Direttore Artistico di EmotionHall Nicola Bustreo, è un’esperienza digitale interattiva che dà vita e movimento alle tavole disegnate da Anderle. Il progetto è composto dalle animazioni grafiche di Roby il Pettirosso e Federico Maccabelli per YOONIK Agency, agenzia che si è occupata anche del Casting e della Progettazione di disegni, animazioni, musiche e regia, dall’interpretazione dei pensieri scritti da Van Gogh / Van Love, la cui voce è quella di Elio degli Elio e le Storie Tese, dalla narrazione intorno a Van Gogh, con testi di Nicolò Targhetta, blogger padovano della pagina "Non è successo niente" e scrittore edito da Longanesi e BeccoGiallo, letti da Elianto - storico artista che collabora con la band degli Elio e le Storie Tese, che hanno anche composto la colonna sonora inedita della mostra.

“VINCENT VAN LOVE. AL CUORE DI VAN GOGH” si allaccia al percorso immersivo intorno a uno dei più grandi artisti della pittura moderna già al centro della mostra multimediale che da qualche mese anima gli spazi di EmotionHall, e ne racconta la dimensione onirica. Mediante una combinazione di riferimenti, citazioni, rielaborazioni, fumetti e postazioni interattive, l’iniziativa persegue una narrazione intorno ai quattro elementi della natura protagonisti delle tavole di van Gogh e del suo desiderio di vivere intensamente la natura: Acqua, Aria Fuoco e Terra. Acqua che rimanda alla pioggia, al mare e anche alle lacrime; Aria che suggerisce le nuvole, il vento, l’effetto della gravità; Fuoco che ci riporta al sole, alle stelle, alla luce e Terra che dà vita a fiori, insetti e foglie. Il tratto di Roby il pettirosso / Ernesto Anderle, inoltre, racconta e approfondisce alcune fasi della vita personale e artistica di Van Gogh, come le esperienze dal cugino per imparare a dipingere, il trasferimento a Parigi dove riabbraccia l’amato fratello Theo e conosce gli impressionisti, …

L’esperienza di visita è pensata per essere libera, un percorso libero attraverso le suggestioni delle tavole di Anderle che si animano intorno al pubblico. La mostra si apre nel corridoio immersivo di EmotionHall dove un’installazione di Van Love dialoga con quella di van Gogh e in cui il pavimento si accende con immagini che rimandano ai segni più noti di van Gogh - tra cui i girasoli e le stelle - che interagiscono con il pubblico che vi cammina sopra. Si prosegue nella Sala Didattica, in cui una serie di supporti tablet permettono di conoscere meglio la graphic novel Van Love e di colorare digitalmente alcune tavole che poi i visitatori potranno inviare al proprio indirizzo email. Inoltre una serie di totem permettono di interagire direttamente con van Love, la cui immagine si modifica in relazione alle azioni che il visitatore compie utilizzando gli oggetti in mostra.

Si continua nella Sala Immersiva, dove grazie a multiproiezioni a 360°, le tavole e i fumetti di Van Love diventano una serie di animazioni, amplificate dalla narrazione di Elianto e dalla voce di Elio che interpreta Van Love. Infine, la Mirror Room, grazie a un gioco di specchi, permette di sentirsi al centro del caleidoscopio dei colori e delle emozioni di Van Love.

“VINCENT VAN LOVE. AL CUORE DI VAN GOGH” è un’esperienza coinvolgente, multisensoriale, “pop” che vuole esaltare i tratti più sensibili e positivi di un’artista profondamente umano, Vincent van Gogh, che in Van Love trova un alter ego capace di trasformare sogni, fragilità e sensibilità in riflessioni assolute, un po’ Alice nel Paese delle Meraviglie e un po’ Piccolo Principe.

La mostra “VINCENT VAN LOVE. AL CUORE DI VAN GOGH” è aperta dal lunedì alla domenica, dalle ore 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30). Nel rispetto delle misure anti-covid, al momento, è previsto l’accesso di massimo 40 persone ogni ora. La visita alla mostra dura circa 50 minuti.