Inaugurato da Coldiretti Pordenone lo spazio imprese di Concentro

Coldiretti ha inaugurato il progetto promosso da Concentro, per la promozione delle imprese e la valorizzazione delle produzioni del territorio. L’organizzazione agricola è la prima associazione ad intraprendere questa esperienza progettata dall’azienda speciale della Camera di commercio di Pordenone con le associazioni di categoria che a rotazione allestiranno uno spazio adiacente all’ingresso principale di palazzo Mantica (ex ufficio carburanti, corso Vittorio Emanuele a Pordenone). Il taglio del nastro con il presidente di Concentro Silvano Pascolo, Emanuela Fattorel per l’ente camerale, il vice sindaco Emanuele Loperfido. Per Coldiretti, il presidente dei giovani Francesco Nocente e il direttore Antonio Bertolla. Un’iniziativa che negli interventi ha richiamato concetti come condivisione, promozione del territorio e valorizzazione del centro storico attraverso le imprese dei vari settori: “l’agricoltura -come evidenziato nei vari interventi- sarà protagonista”,

Pascolo ha descritto il progetto come un sogno: “Sono soddisfatto -ha sottolineato- di aver raggiunto l’obiettivo. Per varie ragioni l’idea è frutto di una volontà comune di rafforzare il legame delle istituzioni con i cittadini e soprattutto –ha concluso- la volontà delle associazioni di lavorare insieme”

“Siamo orgogliosi –ha detto l’assessore Loperfido- di ospitare una vetrina che dà lustro alla nostra città. Una proposta -ha detto infine l’esponente delle giunta- che evidenzia la volontà e la capacità che insieme possiamo raggiungere risultati importanti”.

L’idea di Coldiretti espressa dal rappresentante dei giovani Nocente è chiara: “l’agricoltura non ha confini -ha affermato -. In campagna o in centro città noi stiamo bene. Il nostro obiettivo -ha continuato– è produrre cibo ma confrontandoci costantemente con il cittadino consumatore. Per questo –ha concluso- questo spazio lo utilizzeremo anche per proporre eventi che condivideremo in città con i giovani e non solo”.

Coldiretti sarà presente nello spazio promozionale di Concentro fino al mese di luglio dal mercoledì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Nell’info point oltre le informazioni sui servizi rivolti alle imprese agricole ci sarà la possibilità di conoscere le opportunità rivolte al cittadino come quelle fiscali con il Caf e quelli assistenziali con il patronato Epaca. Ma con Campagna Amica anche tutti i segreti sul cibo a chilometro zero, l’etichettatura trasparente e con giovani l’innovazione legata all’agricoltura 4.0. Lo spazio prevede anche un’area per i più piccoli.