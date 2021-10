Inaugurazione archivio storico di Treppo Ligosullo e convegno su tutela e valorizzazione degli archivi comunali regionali

Il ruolo insostituibile degli archivi comunali nella costituzione di un senso di identità collettiva e nella trasmissione della memoria delle comunità e gli interventi più opportuni per la loro tutela e promozione saranno i temi al centro del convegno Gli archivi comunali tra recupero e digitalizzazione. Il riordino dell’archivio di Treppo Ligosullo e la valorizzazione degli archivi storici comunali della regione, in programma sabato 16 ottobre dalle 9.30 nella Galleria d’arte modera “Enrico De Cillia” di Treppo Carnico (via Matteotti 13). Nell’occasione, alle 12.15 verrà inaugurato l’Archivio storico del Comune di Treppo Ligosullo. Il convegno è organizzato dal Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine con il Comune di Treppo Ligosullo, che da anni collabora con l’Ateneo friulano per valorizzare il proprio patrimonio archivistico. Nel 2008 è stato completato il riordino dell’archivio storico del Comune di Treppo Carnico (fino al 1950), e dopo la fusione dei comuni di Treppo Carnico e Ligosullo si è dato il via al riordino e alla digitalizzazione dei due archivi storici, conclusisi da poco. Il convegno si aprirà alle 9.30. Porteranno i saluti il sindaco di Treppo Ligosullo, Luigi Cortolezzis, il presidente della Comunità di Montagna della Carnia, Ernes De Crignis, il soprintendente archivistico del Friuli Venezia Giulia, Luca Caburlotto, Andrea Cafarelli, del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Ateneo friulano, storico dell’economia e promotore della collaborazione tra l’ateneo e la comunità carnica. Dalle 10 gli interventi di: Andrea Zannini Dall’archivio alla comunità, alla memoria e alla storia; Luca Marin Il riordino dell’Archivio comunale di Treppo Ligosullo; Giorgio Coianiz e Marco Puppini Dagli archivi comunali: le elezioni amministrative del 1946-47; Dimitri Brunetti La promozione degli archivi storici dei Comuni nel contesto nazionale e delle Regioni. Alle 11 le conclusioni saranno affidate a Dorino Favot Presidente ANCI Friuli Venezia Giulia e Riccardo Riccardi, vice presidente Giunta regionale. Alle 12.15 l’inaugurazione dell’Archivio storico del Comune di Treppo Ligosullo.

«Con l'inaugurazione dell'Archivio storico del Comune e con il convegno in programma sabato – spiega il sindaco di Treppo Ligosullo, Luigi Cortolezzis - si chiude un ventennio di lavoro sul patrimonio archivistico della nostra comunità, un lavoro che è costato anche in termini emotivi, e che sta già producendo ricerche originali, oltre che un migliore servizio ai cittadini. Speriamo che quanto abbiamo fatto serva da stimolo alle istituzioni per investire nel recupero e nella digitalizzazione del patrimonio archivistico delle comunità, un bene prezioso».

«È motivo di soddisfazione portare a termine un'operazione culturale e archivistica iniziata negli anni Duemila dal professor Andrea Cafarelli e proseguita ora con il recupero dell'archivio storico dei due Comuni di Treppo e Ligosullo, sotto la direzione del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale - sottolinea Andrea Zannini, al termine del suo mandato di direttore del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale -. Stiamo collaborando con ANCI Friuli Venezia Giulia nella prospettiva di un intervento regionale strutturale che possa sostenere operazioni virtuose di questo tipo i Comuni della Regione, soprattutto i più piccoli».