Inaugurazione comunità per minori stranieri non accompagnati a Cervignano del Friuli

Il 29 settembre alle ore 10:30 Oikos in via Caiù 6 Oikos Onlus inaugurerà la nuova comunità per minori stranieri non accompagnati a Cervignano del Friuli, che si è trasferita da Torviscosa. Ventisei sono i minori accolti nella nuova struttura, che è stata scelta per i suoi spazi, dove si svolgerà la scuola interna di italiano, i laboratori multidisciplinari e le attività formative. La posizione della comunità è stata selezionata anche in base alle molte possibilità che il territorio cervignanese ha da offrire, in termine di servizi, collegamenti e trasporti.

Il presidente di Oikos Onlus, Giovanni Tonutti, riporta: “Oikos consolida la sua presenza nella Bassa Friulana. Cervignano è una sede sicuramente molto vantaggiosa per le nostre attività, soprattutto dal punto di vista logistico. Questo consentirà ai nostri ragazzi maggiore facilità nello spostarsi e raggiungere le scuole e gli istituti di formazione professionale che frequentano. Oikos ringrazia di cuore il Comune di Torviscosa e tutta la sua cittadinanza per l’accoglienza dimostrata in questi anni, e si augura di costruire un rapporto di vicinanza e collaborazione anche con le istituzioni e i cittadini di Cervignano”.

Il modello pedagogico su cui si costruisce questa nuova comunità è lo stesso che Oikos Onlus porta avanti nei suoi altri spazi di accoglienza: formazione interna, inserimento scolastico e progetti laboratoriali di vario tipo (laboratorio di tecniche teatro per la gestione delle emozioni, laboratorio di palestra, educazione fisica e alla salute, laboratorio di arte terapia e di espressione creativa, laboratorio di cineforum, laboratorio di cucina, laboratorio di musica, laboratorio di giochi da tavolo, laboratorio di manutenzione e riciclo, laboratorio di patente). La sinergia di queste attività differenti offre ai minori stranieri non accompagnati la possibilità di comprendere meglio il contesto sociale e culturale in cui sono ospitati, li supportano nella loro crescita emotiva e li aiutano nella costruzione di un percorso futuro, lavorativo o scolastico. Soprattutto, forniscono conoscenze e strumenti utili all’integrazione e all’inclusione nelle comunità che li accolgono.

È stata scelta una data ricca di significato: il 29 settembre è il giorno del Santo Patrono di Cervignano del Friuli, San Michele. La città sarà in festa, e Oikos Onlus vuole festeggiare insieme a lei. L’inaugurazione sarà pertanto gratuita e aperta al pubblico.

Il programma dell’evento è:

Ore 10:30 – Saluti istituzionali del Sindaco di Cervignano Andrea Balducci e del presidente di Oikos Onlus Giovanni Tonutti

Ore 11:00- Taglio del nastro

Ore 11:15 – Discorso della coordinatrice della comunità Federica Ranzato e del coordinatore dell’area accoglienza di Oikos Onlus Ruben Cadau

Ore 11:40 – Distribuzione del “Glossario delle migrazioni” ai partecipanti dei percorsi formativi del Progetto Regionale Prassi Intermedia

Ore 12:00 – Saluto finale, brindisi analcolico e rinfresco

Oikos Onlus è entusiasta di aprire le porte di questa struttura e di lavorare insieme alle autorità, alle istituzioni locali, e alla cittadinanza di Cervignano per garantire un futuro migliore ai minori stranieri non accompagnati che ne faranno parte.

Per partecipare all’inaugurazione, non è obbligatorio prenotarsi, ma per agevolare l’organizzazione o avere più informazioni si può contattare Oikos Onlus telefonicamente al 0432 520803 oppure via mail a comunicazione@oikosonlus.net

Oikos Onlus