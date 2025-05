Inaugurazione nuovo punto bookcrossing a Latisana

Giovedì 29 maggio, alle ore 19.30, verrà inaugurato un nuovo punto bookcrossing presso l’ex pesa pubblica di Viale Stazione, recentemente restaurata a cura

dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa è promossa dal vicesindaco e Assessore al Turismo e Attività Produttive Ezio Simonin e dall’Assessore alla Cultura Martina Cicuto, nell’ambito di un più ampio progetto di valorizzazione culturale e urbana del centro cittadino. Il bookcrossing – o “libri in libertà” – è una pratica internazionale nata nel 2001 con il sito bookcrossing.com, che invita i lettori a lasciare libri in luoghi pubblici affinché altri possano trovarli, leggerli e rimetterli in circolazione. Ogni libro è identificato da un codice unico e un’etichetta che ne tracciano il viaggio e l’incontro con nuovi lettori, favorendo la condivisione della cultura in modo gratuito, libero e partecipato. A Latisana, la Biblioteca Civica ha avviato dal 2018 una rete di punti bookcrossing – tra cui la stazione ferroviaria e l’ospedale – alimentata mensilmente dai volontari del Servizio Civile e dalle donazioni degli utenti della biblioteca. Con la nuova installazione presso la pesa pubblica, la città amplia questa rete, arricchendo

l’offerta culturale e restituendo vita a un bene storico cittadino. Un patrimonio ritrovato La pesa pubblica di Viale Stazione è una testimonianza storica di grande valore: inaugurata il 3 novembre 1927 insieme al mercato dei grani e alla pescheria coperta, era dotata di una bilancia con portata superiore ai 120 quintali, fornita dalla ditta Schiavi di Udine. Il chiosco, in lamiera di ferro, serviva da ricovero per il pesatore ed è stato oggi restaurato con attenzione per ospitare i volumi del nuovo bookcrossing.

«Questo recupero è parte di un progetto più ampio dell’Amministrazione comunale per creare un Viale della Cultura lungo Viale Stazione – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Martina Cicuto – un percorso ideale e reale che collega il teatro Odeon (oggi tornato a essere anche cinema), la futura biblioteca comunale presso il lascito Samueli, i punti bookcrossing e la scuola primaria del capoluogo. Il nostro obiettivo è mettere in rete i presidi culturali esistenti e valorizzare le tre piazze del centro storico, restituendo centralità alla cultura nel cuore della città.» Inaugurazione tra storia e lettura L’inaugurazione del punto bookcrossing sarà preceduta dalla presentazione del libro Storiis de Basse di Gina Marpillero, alla presenza di Fabiano Zaina; la serata sarà condotta da Diego Navarria con la collaborazione dell’associazione culturale Nesos. L’opera, in friulano e italiano, raccoglie prose e poesie che raccontano con tocco lirico e profondo l’anima della Bassa friulana, attraverso una lingua scelta e musicale, capace di restituire il contesto umano e sociale che permea la scrittura dell’autrice.