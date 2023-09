Inaugurazione sabato prossimo del frantoio 4.0 del nuovo Consorzio Produttori di olio evo del Fvg

Il 30 settembre prossimo il neonato Consorzio Produttori di olio Evo del Friuli Venezia Giulia inaugura il suo frantoio 4.0 “Siamo pronti per entrare nel vivo del nostro progetto sul territorio. – ha annunciato il presidente Bruno della Vedova – È la vigilia della stagione della molitura e noi siamo pronti per fornire un servizio di qualità a tutti coloro che vogliono trasformare le loro olive in un eccellente olio evo, seguendo tutte le fasi, dalla molitura, all’imbottigliamento fino alla commercializzazione. I conferitori non devono essere per forza soci.” L’inaugurazione avrà luogo alle 15 nella sede del consorzio dove opererà il frantoio, in via Malignani 26 a Martignacco, e interverranno l’assessore alle risorse agroalimentari del Friuli Venezia Giulia Stefano Zannier, il tecnico Ersa Gianluca Gori, il presidente di PrimaCassa FVG Giuseppe Graffi Brunoro e il presidente del Consorzio Della Vedova. Con i suoi attuali 18 soci, numero che tuttavia è in costante crescita, il consorzio si pone come obiettivo il raggiungimento di elevati standard qualitativi di prodotto. “Abbiamo un marchio che ci identifica, ora dobbiamo lavorare per offrire qualità. Bisogna avere in testa dove si vuole arrivare e il regolamento è scritto con una precisa filosofia: fare le cose bene per ottenere il prodotto migliore. Vogliamo produrre un olio unico e ottenere col tempo anche la certificazione IGP” ha evidenziato Della Vedova.

L’avvio e collaudo del frantoio avverrà il 6-7 ottobre, mentre la prima giornata di operatività è prevista per l’8 ottobre, per quei produttori che vogliono raccogliere le olive in anticipo per fare un olio dai sentori e profumi più accentuati. Il frantoio continuerà la sua attività di questo primo anno fino a circa metà novembre.

La partecipazione all’inaugurazione è aperta a tutti.