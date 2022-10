Inaugurazione ufficiale della mostra “il novecento di Nora Baldi” a Trieste

Dopo l’apertura in anteprima del 24 settembre scorso in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, mercoledì 19 ottobre si svolgerà l’inaugurazione ufficiale della mostra “Il Novecento di Nora Baldi”, curata da Gianni Contessi e Lucia Krasovec Lucas. A Lucia Krasovec Lucas si deve anche l’allestimento delle sale. L’inaugurazione ufficiale della mostra presso la Biblioteca Statale Stelio Crise Largo Papa Giovanni XXIII, 6 – Trieste. Sala conferenze e sale espositive del 2° piano Mercoledì 19 ottobre, ore 16.00. L’esposizione, attraverso diverse tipologie di materiali conservati dalla famiglia Baldi, rende omaggio alla triestina Nora Baldi Osvaldella (1912-1991).

Cimeli, lettere, documenti, fotografie e libri testimoniano la rete di relazioni umane e intellettuali che Nora aveva con esponenti di spicco della letteratura, dell’arte, del giornalismo, della critica d’arte e della storiografia. Il suo ritratto in vesti di cavallerizza ad opera di Carlo Sbisà nel 1933 (presente in mostra) fu un’occasione per sollecitare il suo interesse verso le opere dei maggiori pittori italiani figurativi del secolo scorso, di cui sarà collezionista.

Normalmente associato a quello di Umberto Saba, il nome di Nora Baldi va legato anche a quello di Alberto Savinio, di Arturo Carlo Jemolo e di altre personalità della cultura italiana.

L’inaugurazione avverrà alla presenza della famiglia Baldi.

La direttrice della Biblioteca Francesca Richetti e i curatori illustreranno il progetto che ha sovrinteso all’esposizione.

Inoltre, alle ore 11.00 di giovedì 20 ottobre avrà luogo una visita guidata promossa dall’Associazione Amici dei Musei “Marcello Mascherini”.

Si ricorda che la mostra è allestita nelle sale espositive del 2° piano e sarà visitabile fino all’11 novembre

Orari: da lunedì a giovedì 9-18:00, venerdì 9-13; chiusa sabato, domenica e festivi. Ingresso libero