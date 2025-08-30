Incendio alla Fantoni di Osoppo, a fuoco nella notte un silos pieno di cippato. Rogo spento, in corso la complessa bonifica

Durerà ancora molte ore il lavoro dei Vigili del fuoco dopo aver avuto ragione del vasto rogo scoppiato nella notte scorso ad Osoppo, in uno dei capannoni della Fantoni. L’opera di controllo e smassamento sarà infatti particolarmente complessa. L’allarme ai Vigili del fuoco era stato dato attorno alle tre della notte e sono state fatte intervenire squadre da San Daniele, Gemona, Udine e Spilimbergo con l’ausilio anche di volontari di Pontebba e Cercivento. A prendere fuoco, un capannone di cippato, cioè le scaglie di legno impiegate per produrre pannelli. Per la natura del silos la parte più alta del deposito è stata quella che ha rappresentato complicazioni operative allo spegnimento. I pompieri infatti hanno dovuto lavorare dall’alto con l’ausilio delle autoscale per bagnare il tutto, combattendo anche contro qualche leggera raffica di vento che ha reso più difficili le operazioni. Per evitare l’innesto di nuovi focolai era necessario tenere sotto controllo anche la temperatura delle lamiere del capannone. L’incendio è ormai sotto controllo anche se, come accennato in apertura, per smassare il materiale andato a fuoco servirà ancora parecchio tempo.