Inceneritore Greenman, anche Patto per l’Autonomia plaude alla decisione del Comune di Manzano

L’amministrazione comunale di Manzano ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei rifiuti proposto dalla società Greenman. Per l’assessore regionale all’Ambiente Scoccimarro si tratta di una decisione da rispettare. Gli ultimi sviluppi della vicenda dell’inceneritore sono stati accolti con favore dal capogruppo del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo. «Un risultato che è stato ottenuto grazie alle fondamentali partecipazione e mobilitazione dei cittadini – osserva Moretuzzo –, a dimostrazione che è bene che si trovino sui territori meccanismi diffusi di partecipazione, in particolare rispetto a scelte urbanistiche e produttive che rischiano di avere un impatto importante sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, che va assolutamente tutelata. Nel caso dell’inceneritore di Manzano sono 390 gli abitanti nel raggio di un chilometro dall’attuale, obsoleto, inceneritore e dal nuovo impianto, e 559 i lavoratori impiegati in aziende nel medesimo raggio».

Moretuzzo invita a inserire la questione dell’inceneritore di Manzano all’interno di un ragionamento più ampio e strutturato: «L’emergenza legata al Covid-19 ha dimostrato la necessità di attuare dei cambi di paradigma nei modelli di sviluppo locale. Questo vale anche per la gestione dei rifiuti e per l’avvio di politiche forti e radicali di economia circolare. La Regione faccia la sua parte».