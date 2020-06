Inceneritore di Manzano, passo indietro della Greenman sull’ipotesi di una nuova linea

"Dopo il no del Consiglio comunale, apprendiamo con favore la volontà della Greenman di aprire un dialogo con la popolazione anche se probabilmente non ha capito un aspetto fondamentale: i cittadini hanno già formulato in più sedi le loro richieste, qui si tratta di ascoltare più che di dialogare”. Lo afferma il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Cristian Sergo, dopo l'annunciato passo indietro della proprietà dell'inceneritore di Manzano sull'ipotesi di una nuova linea. “Se l'azienda avesse ascoltato, o meglio avesse voluto ascoltare, già durante la fase di assoggettabilità alla Via avrebbe capito quali sono le richieste del territorio – sottolinea Sergo -. I cittadini di Manzano e dei Comuni limitrofi, che hanno depositato una petizione da noi sostenuta in Regione, non vogliono questo tipo di impianti in zone vicine alle case. L'unico dialogo possibile deve portare a capire dove vogliamo portare anche l'inceneritore esistente”.