Incidente aereo di Lusevera: dalla prossima settimana in Germania le analisi dei periti sul relitto dell’ultraleggero

Cominceranno con grande ritardo solo martedì prossimo 19 settembre le analisi tecniche dei periti sul relitto dell’ultraleggero precipitato il 29 aprile scorso nella zona di Lusevera. Come ci si ricorderà lo schianto era costato la vita al capitano delle Frecce Tricolori, Alessio Ghersi, e a un suo parente, Sante Ciaccia. Il ritardo delle analisi tecniche su struttura e motore del velivolo era stato in primo tempo affidato a una società torinese ma successivamente revocato dalla Procura di Udine dopo che l’avvocato difensore della vedova Ghersi, Maurizio Miculan, ne aveva segnalato profili di incompatibilità. Così i rottami dell’ultraleggero saranno trasportati in queste ore in Germania sotto la supervisione di un investigatore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. L’analisi del propulsore e degli altri componenti del velivolo servirà per capire se l’incidente è stato causato o meno da un malfunzionamento tecnico che era stato costruito dalla azienda pordenonese Alpi Aviation. Come è noto sul registro degli indagati il pm Giorgio Milillo ha iscritto 3 nomi: i due soci contitolari di Alpi Aviation e la proprietaria dell’ultraleggero, sposata a uno di loro. Il fascicolo aperto presso la Procura di Udine reca l’ipotesi di reato di disastro aereo colposo e omicidio colposo.