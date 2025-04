Incidenti sul lavoro: Conti (Pd), atti concreti seguano dichiarazioni

“Un anno che comincia decisamente male in Friuli Venezia Giulia, dove è sempre altissimo e anzi in crescita il numero degli incidenti sul lavoro. Le dichiarazioni di attenzione da parte dei vertici della regione e delle categorie sono opportune ma ad esse devono seguire atti concreti, capaci di invertire una tendenza drammatica”. Lo afferma la segretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti interviene in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel 2003.

La responsabile regionale Lavoro del Pd Fvg Valentina Francescon invita a “guardare alle condizioni sostanziali di lavoro, ai lavoratori precari, poveri, stranieri, con particolare riguardo alle catene di subappalti che sono i più colpiti da incidenti e/o malattie professionali”.

“La dignità e la salute dei lavoratori devono essere tutelati con formazione continua, monitoraggi e controlli – aggiunge l’esponente dem – in primo luogo per evitare lo sfruttamento delle persone più vulnerabili e inclini ad accettare condizioni d’impiego svantaggiate, più insicure o irregolari. I risultati delle operazioni delle forze dell’ordine nel Pordenonese dimostrano che le zone grigie sono ampie e – conclude – i controlli servono”.