Inconto Legambiente – Comune di Udine in occasione della campagna “Caldaie a gas? Pezzi da Museo”.

“Le preoccupazioni per l’ambiente e per il nostro futuro che Legambiente porta oggi in piazza, sono giuste e condivisibili. Come Amministrazione comunale crediamo fermamente nella necessità di porre in campo azioni concrete che vadano nella direzione della transizione ecologica e su questi aspetti siamo già al lavoro”. Questo il commento dell’Assessora all’Ambiente ed Energia Eleonora Meloni al termine dell’incontro intorno al tema dell’efficientamento energetico dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento delle abitazioni che si è tenuto questa mattina presso Palazzo D’Aronco, tra l’Amministrazione comunale, rappresentata anche dall’Assessore all’Edilizia privata Andrea Zini, e i rappresentanti di Legambiente, Stefano Del Bianco, presidente del circolo Legambiente “Laura Conti APS” di Udine, Marco Crestani, responsabile nazionale della campagna, Emilio Gottardo e Laura Bertuzzi per Legambiente e Bruno Grizzaffi per Ufficio Progetti Europei e Partecipazione del Comune di Udine. È giunta anche a Udine infatti “Caldaie a gas? Pezzi da Museo”, la campagna nazionale firmata Legambiente di informazione per la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento, responsabili quasi del 18% delle emissioni di CO2 in Italia. Durante l’incontro si è evidenziato come, nel difficile contesto energetico attuale, il riscaldamento domestico alimentato da fonti fossili, tra caldaie a gasolio e gas, sia tra i più diffusi in Italia, contribuendo ogni anno al 17,7% delle emissioni di anidride carbonica nazionali. Si tratta delle stesse fonti fossili, con particolare riferimento al gas, che attualmente sono oggetto di notevole aumento dei prezzi energetici, portando grandi difficoltà a imprese e famiglie. “Il Comune di Udine ha intrapreso una linea di azione a lungo termine, mirata alla sostenibilità energetica e ambientale attraverso attività di efficientamento, razionalizzazione e abbattimento dei consumi dei propri edifici e dei servizi in ambito cittadino”, ha spiegato l’Assessora Meloni. “Inoltre, un altro grande punto sul nostro piano d’azione prevede lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in più ambiti di intervento dell’Amministrazione, ha aggiunto Meloni. “Per questo stiamo lavorando, dall’inizio del nostro mandato, a una strategia per l’ottimizzazione della raccolta dei rifiuti per renderla efficace al massimo dal punto di vista della logistica e della percentuale di differenziazione, e sono allo studio progetti di Comunità Energetiche Rinnovabili, nonché un ripensamento della mobilità urbana in chiave sostenibile. Le questioni ambientali sono perciò ai primi posti della nostra agenda politica”, ha concluso l’Assessora.