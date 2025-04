Incontri di “R-evolution lab 2025” a Pordenone, protagonista Beppe Severgnini intervistato da Marianna Aprile

L’ascolto e l’analisi sull’attualità che viviamo è al centro del ciclo di appuntamenti di approfondimento e dialoghi sulla società promossi dal Teatro Verdi di Pordenone “R_Evolution LAB”, main partner CiviBank, che in questa edizione porta al centro degli incontri pubblici l’esplorazione sulle diverse generazioni. Un viaggio con punti di vista autorevoli che con profondità e sagacia offrono uno sguardo ampio e autentico sulla società. Secondo, atteso appuntamento domani, mercoledì 2 aprile, alle 19.00, al Verdi con Beppe Severgnini, editorialista del Corriere della Sera, autore e brillante osservatore della società che, con la sua tagliente ironia, svelerà, il fenomeno dei nuovi giovani: ossia i boomers che sfidano il tempo inseguendo il mito dell’eterna giovinezza. Severgnini approfondisce queste tematiche nel suo ultimo libro, “Socrate, Agata e il futuro”, pensato per “giovani critici e anziani autocritici”. Con l’aiuto della nipotina Agata, che insegna il valore del disordine quotidiano, l’autore ci guida in una riflessione sul tempo che passa e sugli anni complessi che stiamo vivendo. Un invito a vivere la propria età con eleganza e consapevolezza, lasciando spazio e incoraggiamento alle nuove generazioni. Perché c’è un tempo per ogni cosa, e il futuro ha bisogno di adulti saggi, “non di anziani insopportabili”. L’appuntamento pubblico è sempre condotto da Marianna Aprile, stimatissima giornalista e scrittrice, voce lucida e incisiva dell’attualità, conduttrice del programma di La7 InOnda e firma di prestigio nel panorama editoriale italiano.

Nel foyer del Teatro è allestito un bookshop e un Meet corner dove termine dell’incontro Beppe Severgnini si fermerà per il firmacopie del suo nuovo romanzo. A suggellare gli incontri lo scrittore e regista Walter Veltroni che il 9 maggio ci guiderà attraverso il delicato passaggio di testimone tra le generazioni, analizzando i cambiamenti culturali e sociali che stanno ridefinendo il nostro tempo.

R-Evolution LAB è un percorso pluriennale nato per indagare, in modo interdisciplinare e originale, i cambiamenti sociali e che ha permesso di approfondire tematiche di tipo economico, legate al mondo del lavoro, sui problemi del cosiddetto inverno demografico e della situazione dell’Europa. Nel 2025 si è deciso di affrontare un tema che appare fondamentale come quello dell’evoluzione, della relazione e dell’equilibrio generazionale: iterazioni che influenzano profondamente la società, la cultura e le relazioni sociali.

Per partecipare, biglietti online (www.teatroverdipordenone.it) o in biglietteria.

In occasione della rassegna il Caffè Licinio sarà aperto dalle 18.30 e, al termine dell’incontro, per chi volesse è previsto uno speciale buffet con prodotti enogastronomici del territorio al costo di 20 euro a persona (i posti sono limitati quindi è necessaria la prenotazione in biglietteria).