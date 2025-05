Martedì prossimo ’ 27 Maggio alle ore 20.30 – Sala NG viale Vat 64-66 incontro a Udine con Paolo Cacciari su amministrazione ambientale delle città.

Si legge in una nota di accompagnamento all’evento: “Non c’è giunta che non metta in risalto il fare molto per l’ambiente. Amministrare, però, con l’attenzione giusta all’aspetto ambientale è una pratica, non uno spot sporadico e disarticolato”.

Paolo Cacciari, laureato in architettura, giornalista e autore, attivista nei movimenti sociali, ambientalisti e per la decrescita, già assessore e vicesindaco del Comune di Venezia, ne parlerà con l’assessore ai lavori pubblici di Udine Ivano Marchiol, il consigliere regionale Furio Honsell, la consigliera comunale Anna Paola Peratoner, la consigliera comunale Stefania Garlatti Costa, il consigliere comunale Andrea Di Lenardo, il segretario comunale di PRC Jacopo Ferrara e Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle. Sarà l’occasione, si legge ancora nella nota, per capire in che direzione sta andando Udine e quali progetti ci sono in campo. L’incontro è organizzata dal Circolo di Udine di ATTAC in collaborazione con Udine Capitale.