Incontro con Luisa Morgantini alla Comunità Nove

Il 5 maggio 2025 alle ore 18.30 presso la Comunità Nove – Cooperativa Itaca Sala Pierluigi Di Piazza Via Pozzuolo 330 Udine si terrà un incontro con Luisa Morgantini, Presidente di Assopace Palestina, da poco rientrata in Italia dopo aver trascorso alcuni mesi in Cisgiordania. Noto l’appassionato impegno di Luisa Morgantini per sostenere il diritto del popolo palestinese alla vita, alla terra, alla libertà, all’autodeterminazione, un impegno espresso nel corso di più decenni, anche rivestendo il ruolo di Vicepresidente del Parlamento Europeo. Nel corso dell’incontro si potranno ricevere informazioni approfondite sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania e su quanto si sta muovendo all’interno della società palestinese. Ad organizzare l’incontro, oltre alle associazioni il cui logo compare nella locandina, Gruppo Anna Achmatova – ANPI Udine – ARCI Udine e Pordenone – Associazione ARUM APS – Comitato per la Palestina Udine – OIKOS ETS – Ospiti in Arrivo – Rete Radié Resch – Associazione La Tela – UDU Udine – USI Udine, hanno aderito: Associazione L’ Arca della Pace ODV – Associazione per la Pace Pordenone – Associazione Strada Facendo Manzano – Centro di Accoglienza “Ernesto Balducci” Zugliano – CEVI Udine – Circolo ARCI Montereale Valcellina – Comitato Pace Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci – Le Donne Resistenti APS Udine – Legambiente Carnia – Pax Christi Punto Pace Gorizia – Rete DASI FVG – Time for Africa.