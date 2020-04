Incontro digitale Uniud: Gli Influencer e la comunicazione online

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Dott. Tommaso Mazzoli sarà collegato via web Giovedì 9 aprile alle ore 11 per parlare agli studenti della figura degli Influencer, a partire dagli obiettivi e dalle definizioni, analizzandone poi i ruoli. Successivamente il docente illustrerà le possibili scelte dei canali e le loro differenze, per arrivare poi in conclusione ad affrontare quali siano le strategie di marketing attuabili.

L’incontro si svolgerà nell’ambito del corso di Comunicazione mobile e dei nuovi media del corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. Sarà possibile parteciparvi, in un numero limitato, mediante richiesta al docente dell’insegnamento, Prof. Nicola Strizzolo (mail: nicola.strizzolo@uniud.it).

Tommaso Mazzoli è laureato in Lettere Moderne e ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Storia e Storia Dell’Arte dell’Università di Trieste dove ha tenuto i primi corsi di Informatica Umanistica. Nel frattempo, ha conseguito il Dottorato di ricerca in Geomatica e Sistemi Informativi Territoriali. Ha tenuto numerosi corsi di formazione e dopo essere stato assegnista di ricerca prima presso l’Università di Trieste (2010) e poi presso l’Università di Udine (2018), è docente di Informatica per le discipline umanistiche in diversi corsi di laurea. È membro dell’Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale, ed ha fatto parte del comitato locale per l’organizzazione dell'8° Convegno nazionale dell'associazione. Attualmente è docente di Informatica Applicata al turismo e ai beni culturali, del corso di Laboratorio di Informatica Multimediale (Gorizia), Comunicazione mobile e nuovi media e Laboratorio di tecnologie Web (Gorizia).

L’incontro, patrocinato dal Comune di Gorizia e dall’Ordine dei Giornalisti FVG, si presenta come secondo evento organizzato dal docente Nicola Strizzolo mediante le modalità della formazione a distanza, che porta così avanti non solo la continuità del servizio formativo, ma crea occasioni di condivisione e incontro con il territorio, fondamentali in questo momento di emergenza non solo per riflettere su tematiche attuali, ma in un’ottica di accrescimento che guarda al futuro. Fondamentale per la realizzazione del convegno è la collaborazione di UniFerpi-Gorizia (la sezione universitaria-giovani della Federazione Relazione Pubblica Italiana) che si ringrazia per il contributo.

Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Maria Mattaloni:

cell. + 39 340 701 4251; mattaloni.maria@spes.uniud.it