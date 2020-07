Incontro promosso dal Consorzio NIP, sviluppato progetto congiunto per il rilancio post-emergenza Covid-19

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

La collaborazione tra imprenditori diventa un’occasione per trasformare in opportunità un momento economicamente delicato per le aziende. È questo che è accaduto tra Mould Solutions Srl e Breda Tecnologie Commerciali Srl, due realtà imprenditoriali del territorio che si sono conosciute in occasione degli incontri Evolution promossi dal Consorzio NIP di Maniago. In particolare, le due aziende hanno dato vita a un progetto congiunto volto alla realizzazione di un particolare tipo di pannello in policabornato di alta qualità che, grazie ai supporti regolabili in altezza, può essere utilizzato sia come passa documenti che come separatore. Si tratta quindi di un prodotto versatile che risponde a una nuova esigenza del mercato emersa in seguito alle norme per il distanziamento sociale dovute all’emergenza Covid-19.

“I nuovi pannelli nascono dalla volontà di Mould Solutions di mettere il proprio know-how in tema di materie plastiche a servizio di altri settori. Si contraddistinguono dagli altri in commercio per la qualità della materia prima che è in grado di resistere all’usura e che li rende così riutilizzabili nel tempo. – Ha detto Elisa Favetta di Mould Solutions – Il design è stato studiato a quattro mani con Breda Tecnologie Commerciali, alla quale è affidata la distribuzione. Inoltre, la nuova tecnologia acquisita ci permetterà di penetrare altri ambiti, pensiamo ad esempio ai tornelli di aeroporti, piscine e palestre. Questa esperienza di collaborazione ci ha insegnato che le aziende non devono mai adagiarsi su quello che si è sempre fatto ma devono essere proattive ed in continua evoluzione, ponendo particolare attenzione alla costruzione di nuove sinergie, tant’è che insieme a Breda stiamo già lavorando ad un nuovo, stimolante progetto”.

“I pannelli realizzati in sinergia con Mould Solutions sono belli da vedere e facili da installare – ha aggiunto Daniele Breda di Breda Tecnologie Commerciali – e grazie all’alta qualità dei materiali utilizzati e al prezzo competitivo, sono un’evoluzione di quanto già presente oggi in commercio. Rappresentano la soluzione ideale per l’applicazione come dispositivi per il distanziamento sociale da utilizzare negli uffici aziendali e negli esercizi pubblici. La collaborazione con Mould è stata un’occasione di espandere l’attività in settori diversi dal nostro core business e sviluppare la capacità di lavorare in modo trasversale, sempre più necessaria in uno scenario economico in continua evoluzione”.

La collaborazione tra le due aziende del territorio è stata particolarmente apprezzata anche da Saverio Maisto, Direttore del Consorzio NIP: “I progetti del Consorzio nascono dal confronto costante con le imprese e quindi dalle loro esigenze. Sapere come grazie agli incontri Evolution, che si tengono ormai da tre anni per stimolare il reciproco scambio di punti di vista e idee tra imprenditori, sia nata una fattiva sinergia tra aziende che prima non si conoscevano è per noi un importante segnale del fatto che in quanto Consorzio di sviluppo economico locale siamo sulla strada giusta.”