Incontro pubblico giovedì prossimo al Centro Balducci. Economia di guerra e spese militari: iniziative della società civile per un’Europa di Pace

Giovedì 6 febbraio alle ore 18.00 al Centro Balducci di Zugliano Incontro pubblico dal titolo: Economia di guerra e spese militari: iniziative della società civile per un’Europa di Pace.

Da parte del nostro Paese, dell’UE e soprattutto della Nato sono in atto smodati e corposi aumenti della spesa in armi e nel settore militare, aumenti che riducono giocoforza le risorse per altri importanti settori della società (sanità, scuola, servizi per le comunità, transizione ecologica e cooperazione internazionale). Eppure, a un valore più elevato delle spese militari corrisponde il numero più alto delle guerre nel pianeta, a dimostrazione che la deterrenza armata da sola non ferma le guerre, ma le alimenta.

Per andar oltre questa economia di guerra, stigmatizzata anche dal presidente Mattarella in occasione del discorso di fine anno 2024, e desiderando valorizzare le iniziative che la società civile è in grado di promuovere per edificare un’Europa di Pace, abbiamo invitato Giorgio Beretta della Rete Italiana Pace e Disarmo e analista dell’OPAL – Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere.

Il Centro Balducci, in collaborazione con Libera Udine, Pax Christi, Articolo Ventuno e Rete DASI FVG, vi invitano a dialogare con Giorgio Beretta.