Martedì 2 dicembre, alle 18:30, presso il Circolo Nuovi Orizzonti in via Brescia 3 a Udine, si terrà l’incontro pubblico “Intelligenza Artificiale e Innovazione”, dedicato al ruolo dell’AI e alle opportunità per il Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali dell’Assessore Andrea Zini del Comune di Udine. Seguirà l’intervento di Roberto Siagri, imprenditore del deep tech e CEO di Rotonium – Quantum Computer.

Successivamente Siagri parteciperà alla tavola rotonda con:

• Luis Battistella, Presidente dell’I.P.S.A.E.

• Mateusz Miroslaw Lis, ML/AI Engineer in Orkidee e docente al SSML CIELS di Padova

• Andrea Savi, imprenditore, membro del Consiglio Direttivo e Responsabile Innovazione Ora!

Le conclusioni saranno affidate a Pietro Paviotti, Presidente del Movimento Cittadini.

Modera Paolo Coppola, professore di Informatica e Segretario regionale di Azione FVG.