Incontro pubblico mercoledì ad Azzano sui problemi della sanità regionale

Una croce rossa coperta da un cerotto: questa immagine, riportata nell’invito, evoca la “ferita” nella Sanità del Friuli Venezia Giulia, le cui molteplici criticità verranno trattate in un incontro pubblico promosso dal consigliere regionale del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Marco Putto. Mercoledì 22 novembre, alle 21.00, alla Casa dello Studente di Azzano Decimo, il consigliere dei civici dialogherà con i medici Giorgio Simon, già Direttore dell’Azienda Servizi Friuli Occidentale, e Nicola Delli Quadri, presidente dell’associazione Volontari e amici di Prendersi cura – Progetto delle associazioni oncologiche. “A poco più di sei mesi dall’inizio di questa legislatura – spiega Putto – la domanda è ancora la stessa: siamo condannati a rivolgerci alla sanità privata o vogliamo riappropriarci di quella pubblica? Con la qualificata presenza di due esperti verranno analizzate varie problematiche, non ultime le recenti questioni legate alla situazione del CRO di Aviano che si vorrebbe accorpare all’ASFO di Pordenone e della chiusura del punto nascite di San Vito al Tagliamento, oltre che al futuro dei Distretti sanitari, della fuga di operatori e della carenza di medici di base. Si indagheranno anche le possibili prospettive di miglioramento – conclude il consigliere – in un dialogo aperto con i cittadini, per un’occasione di ascolto di un tema che ci riguarda tutti”.

