Incontro in malga sui temi e sulle problematiche della montagna

"Oggi ho partecipato ad una visita alla Malga Lavareit con alcuni membri delle Commissioni Consiliari Ambiente e Attività Economiche promossa dal consigliere Enzo Marsilio. Così si è espresso in una nota Furio Honsell di Open Sinistra FVG. È stata un'occasione importante per conoscere le problematiche della promozione delle attività economiche in montagna e in particolare quelle tradizionali della monticazione e dei casari. Sono emerse criticità relativamente alla complessità dei passaggi burocratici, l'assenza di enti che possano offrire garanzie alle imprese giovanili, nonché la frammentazione fondiaria. La zona di Timau/Tischelwang è un patrimonio naturale, culturale e socio economico molto significativo della nostra regione.

La montagna del futuro è la montagna della tradizione l'unica che garantisce sostenibilità. Attività economiche come quelle svolte alla Malga Lavareit devono far riflettere sulle opportunità offerte dal turismo lento."