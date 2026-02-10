Incontro UniUd: Innovare per crescere: ricerca, impresa, agevolazioni e strumenti per competere

Percorsi di sviluppo dalla ricerca all’impresa, strumenti per connettere ricerca e imprese, incentivi fiscali a supporto di ricerca, sviluppo e innovazione. Sono i temi che saranno affrontati nell’incontro “Innovare per crescere: ricerca, impresa, agevolazioni e strumenti per competere” organizzato dall’Università di Udine il 12 febbraio. L’appuntamento si terrà, dalle 16, nell’aula multimediale (Modulo M15) del Lab Village dell’Ateneo friulano (via Sondrio 206, Udine) e si potrà seguire anche online https://teams.microsoft.com/meet/31201243689554?p=N5yflPhGyirfRJgzUc. L’appuntamento è organizzato con l’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Udine, nell’ambito del progetto internazionale Across con il sostegno della Fondazione Friuli.

I saluti introduttivi saranno affidati al delegato dell’Ateneo al trasferimento tecnologico, Giovanni Cortella. L’incontro si aprirà con due interventi sui percorsi di sviluppo dalla ricerca all’impresa. Ne parleranno Marco Sortino dell’Università di Udine e, da remoto, Imre Cikajlo dell’Università di Nova Gorica. A seguire Fabrizio Serra dell’Università di Udine presenterà la piattaforma “Knowledge Share”, uno strumento per connettere ricerca e imprese. Alla questione degli incentivi fiscali a supporto di ricerca, sviluppo e innovazione si dedicheranno i commercialisti, Maria De Blasis (“Patent Box e le deducibilità ed agevolazioni per liberalità”), Matteo Balestra (“Credito di imposta per ricerca e sviluppo”) e Giulia Simeoni (“Sgravi fiscali per start up innovative”).

L’evento rientra nel ciclo di incontri “Aziende in cattedra”, frutto della collaborazione strategica tra l’Università di Udine e la Fondazione Friuli per sostenere lo sviluppo del territorio.