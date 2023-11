Indagare sulla progettualità di una pista ciclabile realizzata sul tracciato della ferrovia “Carnica”

“Nella giornata di ieri ho depositato in Consiglio regionale un’interrogazione alla Giunta per indagare sulla progettualità di una pista ciclabile che si collegherà alla ciclovia FVG1 Salisburgo-Grado e che verrà realizzata sul tracciato della ferrovia “Carnica”, una vecchia linea ferroviaria – ormai non più utilizzata – dall’elevato valore storico e culturale per il territorio della Carnia.” “Il progetto, che prevede il mantenimento del binario e la sua salvaguardia attraverso particolari tecniche di conservazione, ha dei costi esorbitanti che si aggirano tra i 4 e i 5 milioni di euro” afferma Honsell. “Ci chiediamo innanzitutto se siano stati valutati

percorsi alternativi, così come proposti da alcune associazioni di conservazione ferroviaria, con costi di molto inferiori a quelli previsti dall’attuale progetto e su quale sia la motivazione per cui si intenda procedere comunque con la progettualità iniziale, sulla quale addirittura parti dello stesso mondo ciclabile nutrono seri dubbi, in quanto obiettivamente non a scorrimento veloce e con possibili cedimenti strutturali nel tempo del manto compattato sopra le traversine, che potrebbero essere in un futuro riutilizzate per nuovi progetti che possono coinvolgere la Carnia nel campo della logistica strutturale. Esprimo altresì dubbi sulle cogenti prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del FVG (SAPAB) in merito alla reversibilità dell’opera in qualsiasi momento e sulla necessità di conservare adeguata

manutenzione del binario sarcofagato ed incapsulato da geo-tessuto.” Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.