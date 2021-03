Indagine Ires Fvg su dati Istat: Covid, 2.300 decessi in più in FVG nel 2020. L’incremento più alto in provincia di Pordenone

I dati diffusi dall’Istat, sebbene siano ancora provvisori, permettono di osservare gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla mortalità a livello nazionale e locale. Nella nostra regione nel 2020 si sono registrati 16.617 decessi, 2.299 in più rispetto all’anno scorso (+16,1%) e 2.177 in più rispetto alla media del periodo 2015-2019 (+15,1%). Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo.

Gli incrementi maggiori rispetto all’anno precedente si osservano in corrispondenza della prima ondata della pandemia (a marzo +25,4% e ad aprile +27,8%) e soprattutto nella parte finale dell’anno (novembre ha fatto registrate una variazione pari a +61,6%, dicembre +68,3%). Si può infatti ricordare che, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile, le morti attribuite ufficialmente al Covid-19 in Friuli Venezia Giulia sono state 1.642 tra marzo e dicembre 2020, di cui oltre il 75% registrate negli ultimi due mesi dell’anno (1.245 su 1.642). Nei primi tre mesi del 2021, inoltre, i decessi legati alla pandemia nella nostra regione sono stati quasi equivalenti a quelli registrati nell’intero 2020 (il dato complessivo, aggiornato al 26 marzo, è infatti pari a 3.227).

In provincia di Pordenone l’incremento maggiore

A livello territoriale l’incremento maggiore di decessi nel 2020, in termini percentuali, si è registrato in provincia di Pordenone (+22,1 rispetto al 2019), seguita da Udine (+15,5%), Trieste (+14%) e Gorizia (+11,3%). Per quanto riguarda i principali comuni, Trieste e Pordenone presentano le variazioni di maggiore entità (rispettivamente +16,3% e +16,7%). L’aumento osservato è stato in proporzione maggiore per la componente maschile (+17,4%) rispetto a quella femminile (+14,8%).

Il contesto nazionale

In Italia la variazione dei decessi nell’ultimo anno è stata complessivamente pari a +17,6%; il numero di morti si è attestato a 746.146, il più elevato dal secondo dopoguerra. Le regioni del Nord sono state più pesantemente colpite dall’emergenza sanitaria e presentano gli incrementi maggiori. Ai primi posti si trovano infatti: Lombardia +36,3%, Valle d D’Aosta +32,8%, Trentino-Alto Adige +26,8%, Piemonte +24,3%. Il Friuli Venezia Giulia è l’unica tra le regioni del Nord a mostrare un incremento inferiore alla media nazionale. All’ultimo posto si trovano la Calabria e la Basilicata con valori inferiori al 6%.

Prosegue il calo demografico

Si può infine evidenziare che la popolazione regionale continua a diminuire, proseguendo una dinamica negativa iniziata ormai alcuni anni fa: da 1.206.216 residenti registrati alla data del 1° gennaio a 1.198.753 alla fine di dicembre (quasi 7.500 unità in meno). La provincia di Trieste fa registrare la flessione maggiore in termini relativi (-0,9%, pari a quasi 2.000 residenti in meno) e la popolazione del capoluogo giuliano scende per la prima volta sotto le 200.000 unità. Si rileva inoltre un ulteriore lieve decremento delle nascite tra i residenti: da 7.495 nel 2019 a 7.437 nel 2020 (-0,8%). In questo caso la tendenza negativa dura ormai da quasi 15 anni; nel 2007, infatti, i nati in Friuli Venezia Giulia erano stati oltre 10.500, mentre in seguito si è verificato un progressivo e ininterrotto calo. Tra i comuni di maggiori dimensioni si distingue infine Monfalcone, con un incremento delle nascite tra i residenti che nell’ultimo anno ha superato il 20% (+52 unità).

Tab. 1 – I decessi per mese in FVG, 2019-2020

2019 2020 var. ass. var. % Gennaio 1.428 1.516 88 6,2 Febbraio 1.304 1.299 -5 -0,4 Marzo 1.219 1.529 310 25,4 Aprile 1.130 1.444 314 27,8 Maggio 1.201 1.079 -122 -10,2 Giugno 1.165 1.071 -94 -8,1 Luglio 1.058 1.096 38 3,6 Agosto 1.112 1.186 74 6,7 Settembre 1.086 1.067 -19 -1,7 Ottobre 1.172 1.294 122 10,4 Novembre 1.131 1.828 697 61,6 Dicembre 1.312 2.208 896 68,3 Totale 14.318 16.617 2.299 16,1

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Fig. 1 – Andamento dei decessi per mese in FVG, 2015-2020

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 2 – I decessi a livello provinciale in FVG, 2019-2020

2019 2020 var. ass. var. % Pordenone 3.097 3.781 684 22,1 Udine 6.238 7.203 965 15,5 Trieste 3.212 3.662 450 14,0 Gorizia 1.771 1.971 200 11,3 FVG 14.318 16.617 2.299 16,1

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 3 – I decessi nei principali Comuni del FVG, 2019-2020

2019 2020 var. ass. var. % Trieste 2.769 3.219 450 16,3 Udine 1.201 1.282 81 6,7 Pordenone 534 623 89 16,7 Gorizia 486 521 35 7,2 Monfalcone 353 372 19 5,4 Resto della regione 8.975 10.600 1.625 18,1 FVG 14.318 16.617 2.299 16,1

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 4 – I decessi per sesso in FVG, 2019-2020

2019 2020 var. ass. var. % Maschi 6.699 7.867 1.168 17,4 Femmine 7.619 8.750 1.131 14,8 FVG 14.318 16.617 2.299 16,1

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Fig. 2 – Variazione % dei decessi per regione, 2019-2020

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 5 – La popolazione residente a livello provinciale in FVG, 2019

1/1/2019 31/12/2019 var. ass. var. % Udine 526.474 523.416 -3.058 -0,6 Pordenone 310.502 309.058 -1.444 -0,5 Trieste 231.445 229.470 -1.975 -0,9 Gorizia 137.795 136.809 -986 -0,7 FVG 1.206.216 1.198.753 -7.463 -0,6

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 6 – La popolazione residente nei principali Comuni del FVG, 2019

1/1/2019 31/12/2019 var. ass. var. % Trieste 201.613 199.773 -1.840 -0,9 Udine 100.170 99.736 -434 -0,4 Pordenone 51.733 51.568 -165 -0,3 Gorizia 33.569 33.479 -90 -0,3 Monfalcone 28.290 28.093 -197 -0,7 Resto della regione 790.841 786.104 -4.737 -0,6 FVG 1.206.216 1.198.753 -7.463 -0,6

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 7 – Le nascite a livello provinciale in FVG, 2019-2020

2019 2020 var. ass. var. % Udine 3.104 3.089 -15 -0,5 Pordenone 2.192 2.088 -104 -4,7 Trieste 1.354 1.359 5 0,4 Gorizia 845 901 56 6,6 FVG 7.495 7.437 -58 -0,8

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 8 – Le nascite nei principali Comuni del FVG, 2019-2020

2019 2020 var. ass. var. % Trieste 1.203 1.213 10 0,8 Udine 666 648 -18 -2,7 Pordenone 368 328 -40 -10,9 Gorizia 187 199 12 6,4 Monfalcone 240 292 52 21,7 Resto della regione 4.831 4.757 -74 -1,5 FVG 7.495 7.437 -58 -0,8

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat

Tab. 9 – Le nascite per sesso in FVG, 2019-2020

2019 2020 var. ass. var. % Maschi 3.847 3.766 -81 -2,1 Femmine 3.648 3.671 23 0,6 FVG 7.495 7.437 -58 -0,8

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Istat