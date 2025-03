Indagine sui musei Fvg presentata in V Commissione del Consiglio Regionale.

“Oggi (17 marzo) in Commissione Cultura del Consiglio Regionale è stata presentata l’Analisi condotta da un gruppo di ricercatori ed esperti guidati dalla Bocconi sui Musei e i luoghi della Cultura della regione FVG nell’ultimo anno. Oltre un centinaio di Musei ed Eco musei hanno risposto al questionario.

Non vi è dubbio che l’Assessorato alla Cultura e l’Assessore Anzil negli ultimi anni hanno promosso investimenti molto importanti nel settore, anche alla luce del periodo molto felice per le entrate fiscali della Regione. Emerge un quadro positivo sotto molti aspetti a cui va dato atto. Il fatto che Gorizia, e recentemente Pordenone, abbiano potuto ottenere riconoscimenti importanti è anche una conseguenza di queste azioni.

Purtroppo dall’indagine emerge anche tutta la criticità dovuta al personale. C’è carenza di direttori e curatori scientifici. Molti Comuni non se ne rendono conto. Molto del personale operativo è piuttosto instabile e viene reclutato attraverso bandi per cooperative e agenzie interinali. È una situazione grave anche perché le qualificazioni e la competenza di tale personale è molto alta. Come Open Sinistra FVG riteniamo che la Regione dovrebbe individuare misure per garantire la stabilità, la giusta remunerazione e concrete opportunità di carriera a questi lavoratori. Pur essendo riconoscenti ai tanti volontari, certe professionalità non sono fungibili. Vanno inoltre promosse reti di relazioni. Le risorse umane sono fondamentali per promuovere la cultura e valorizzare il patrimonio culturale. Se ciò non avverrà i luoghi della cultura nella nostra regione si indeboliranno fino a diventare dei “non luoghi” della cultura.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.