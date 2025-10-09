Infermiere aggrediti a Latisana: Braidotti (Pd), difendere il personale

Siamo solidali con le infermiere vittime di un’assurda aggressione che non vogliamo si ripeta, quindi chiediamo che a Latisana si prendano almeno ora i provvedimenti di prevenzione e tutela contro questi episodi: doveva già servire l’aggressione dello scorso febbraio ma purtroppo ci risiamo. Certo non aiuta la carenza di personale denunciata a Latisana, già sotto i riflettori per la questione dell’esternalizzazione del pronto soccorso”. Lo dichiara il segretario del Pd provinciale di Udine Luca Braidotti, dopo che è stata denunciata l’aggressione di due infermiere nel reparto di medicina dell’ospedale di Latisana (Udine).

“Il personale medico e sanitario deve essere difeso, di più e meglio”, scandisce Braidotti, puntando il dito contro chi “ancora non capisce il livello di esposizione dei nostri sanitari e il rischio che corrono soprattutto in certe ore e in determinate condizioni di servizio”.