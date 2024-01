Infortuni sul lavoro. Honsell: istituire il reato di “omicidio sul lavoro”

“Un gravissimo infortunio sul lavoro si è verificato ieri a Monfalcone nel cantiere navale Fincantieri, e altri meno gravi accadono in regione. Lavoratori che non fanno ritorno a casa. Non è più accettabile. Per questo motivo come Open Sinistra FVG sosteniamo la proposta di legge di iniziativa popolare dell’USB per istituire il reato di “omicidio sul lavoro”.

Il 26 gennaio, a Pordenone si svolgerà un evento che abbiamo organizzato insieme al Bene Comune di Pordenone dal titolo “Fermiamo la strage nei posti di lavoro. Perché non ci sia un altro Mattia Battistetti, una proposta di legge che salva la vita”, alle 18.00 presso l’Auditorium della Regione FVG. Auspichiamo una nutrita partecipazione.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale per la circoscrizione di Pordenone di Open Sinistra FVG.