Infrastrutture ferroviarie, Honsell (Open): prioritari nodo di Udine e raddoppio della linea per Cervignano

“Nelle intenzioni si sarebbe dovuto raddoppiare il binario unico che continua a rallentare qualsiasi traffico ferroviario da Udine a Cervignano e si sarebbe dovuto sciogliere il nodo di Udine per scongiurare i continui passaggi che attraversano la città. Purtroppo ancora una volta il miglioramento della mobilità ferroviaria da e per Udine è rimandata ad un futuro remoto. Pesa lo squallido definanziamento della Udine-Palmanova. Risulta evidente lo scarso interesse a livello nazionale, e la poca efficacia a livello regionale di potenziare la mobilità sostenibile in questa regione.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.