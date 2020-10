Inizia domani la 3a edizione del Festival del coraggio a Cervignano del Friuli

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Da domani venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2020 a Cervignano del Friuli si svolgerà la 3a edizione del Festival del coraggio. Il festival nasce da un’idea del Comune di Cervignano del Friuli, assessorato alla cultura, che ha affidato all’Associazione culturale Bottega errante la direzione artistica e l’organizzazione, con il sostegno dell’associazione culturale Teatro Pasolini e della Fondazione Friuli e di sponsor coraggiosi. Gli eventi sono ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti, già prenotatissimi, e qualcuno esaurito. Tutti gli incontri saranno comunque registrati per poter essere seguiti anche da chi non sarà riuscito ad essere presente o a prenotare. La Biblioteca civica Giuseppe Zigaina partecipa al Festival con Il coraggio di sognare, uno dei #100CortiliperRodari, iniziativa legata al ciclo di incontri di “Aspettando UnLibroLungoUnGiorno– 2020" a cura di Damatrà e di Leggiamo 0-18. In Casa della musica ci sarà un vero e proprio programma parallelo, in diretta dalla pagina Facebook e sul canale YouTube: una modalità inedita di fruire dei contenuti della terza edizione del Festival del Coraggio, dove dialogare con gli ospiti, con i ragazzi e le ragazze dell’alternanza scuola lavoro dell'IISS Bassa Friulana, con le associazioni del territorio e gli amici del festival.