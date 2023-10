Inizia il festival transfrontaliero Omaggio 2023: gli appuntamenti tra Gorizia e Nova Gorica

Parte lunedì 16 ottobre con un intenso programma di eventi tra Gorizia e Nova Gorica il festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione che il Kinoatelje organizza per la 24° volta in collaborazione con numerosi partner della Slovenia e del Friuli Venezia Giulia. Un’edizione che continuerà fino al 22 ottobre a Gorizia, Nova Gorica, Trieste, Lubiana, Maribor, Udine e San Pietro al Natisone proponendo un caleidoscopio di visioni, come sempre nel segno della Settima arte, utile ad inquadrare scenari odierni spesso misconosciuti della società contemporanea.

Lunedì 16 ottobre alle 17 il festival si apre alla Carinarnica, sull’ex valico di via San Gabriele, con una selezione di cortometraggi sperimentali intitolata Sotto la finestra del doganiere. L’edificio che oggi funge da polo culturale sarà aperto al pubblico per tutto il periodo del festival per mostrare dieci incredibili film proiettati in loop che ruotano attorno a temi come la discriminazione, la brutalità della polizia, la libertà, il denaro, la felicità e molto altro.

Alle 18.30 alla Galleria TIR del Mostovna (Salcano) si potranno scoprire i lavori racchiusi nella sezione Cinema eclettico: vita o morte, parte del concorso di cortometraggi Primi voli/First Crossings, presentato all’interno di Omaggio a una visione. Film che indagano temi come la fragilità e la transitorietà umana e che potranno essere votati dagli spettatori che così conferiranno il Premio del pubblico. Nella stessa galleria del Mostovna inaugurazione della mostra Diretto dall’intelligenza artificiale, una sequenza di 10 mila immagini raccolte dall’artista danese Jeppe Lange che verranno continuamente fraintese dall’intelligenza artificiale, interessata solo a modelli, colori e correlazioni.

Si chiude alle 20.30 al Palazzo del cinema di Gorizia con il film Directions di Stephan Komandarev, primo film in programma del premiato di quest’anno. Komandarev riceverà il Premio Darko Bratina 2023 giovedì 19 ottobre al Teatro Nazionale Sloveno di Nova Gorica durante una cerimonia d’onore e mercoledì 18 guiderà una masterclass. Durante tutto il festival si potrà scoprire l’intera produzione ai suoi lavori.

Tutti gli incontri e le proiezioni sono a ingresso libero e gratuito.

Il programma e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.kinoatelje e https://it.poklonviziji.com/program