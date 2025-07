Innovalp, Moggio Udinese: domani la cerimonia di presentazione alla comunità dei progetti di rigenerazione delle terre alte

Domani a Moggio Udinese cerimonia conclusiva della Summer School 2025 di Innovalp, la Scuola Estiva Residenziale che ha portato per una settimana a Moggio udinese e nel suo comprensorio venti professionisti 20-35enni di tutta Italia, selezionati attraverso borsa di studio per la loro esperienza e competenza come attivatori territoriali e nell’ambito dell’innovazione sociale. Appuntamento domani, sabato 19 luglio, alle 10 nella Sala del Comune di Moggio Udinese, alla presenza dell’Assessore Regionale al Lavoro, Formazione e Famiglia Alessia Rosolen: in questo contesto i venti “ambassador” delle Terre alte friulane presenteranno i prototipi progettuali elaborati attraverso le iniziative di ricerca, studio e “mappatura” proposte dalla Summer School, con il valore aggiunto di un atelier che ha fornito strumenti ulteriori di elaborazione e “design sprint”. Sarà un’occasione simbolica e concreta per restituire visioni, strumenti e idee alle comunità ospitanti. Quattro progetti, come i tasselli di un mosaico, e venti “pitch” per presentare idee fresche e piene di energia che potranno dare spunti importanti alla rigenerazione socio-ecomomica del territorio. Con la sindaca di Moggio Udinese Martina Gallizia e l’Amministrazione comunale, e con la Project Manager di Innovalp Annalisa Bonfiglioli e la presidente della Cooperativa Cramars Stefania Marcoccio, interverranno alla presentazione il Presidente ANCI FVG Dorino Favot, la Presidente Legacoop FVG Michela Vogrig, il Presidente della Comunità di Montagna Val Canale e Canal del Ferro e Presidente UNCEM FVG Ivan Buzzi, il Presidente della Comunità Montana della Carnia Ermes De Crignis, la vicesindaca del Comune di Tolmezzo Laura D’Orlando, il Presidente GAL Open Leader Mauro Moroldo e la presidente parco Prealpi Giulie Anna Micelli. La Scuola Estiva residenziale di Innovalp è promossa dalla Cooperativa Cramars con il sostegno di Fondazione Friuli, Confcooperative Alpe Adria e Legacoop FVG. Alla presentazione dei progetti farà seguito la consegna degli attestati di partecipazione e un brindisi conclusivo comunitario.

Provenienti da tutta Italia, i partecipanti selezionati per la Scuola Estiva INNOVALP 2025 sono Alessia Actis (Venezia, classe 1997, con una formazione in Comunicazione Interculturale e una laurea magistrale in Environmental Humanities all’Università Ca’ Foscari di Venezia), Lisa Adami (Moggio Udinese, classe 2001, laureata in Economia e Commercio con una tesi sperimentale in econometria), Mattia Cantarutti (Tricesimo, classe 1997, laureato in DAMS presso l’Università di Udine e impegnato nella produzione cinematografica, regia e sceneggiatura), Arianna Catalano, (Palermo, classe, 2000, con una doppia laurea con lode in Economia dello Sviluppo e Cooperazione Internazionale (e in Economics, Finance and International Integration), Martina Del Toso (Spilimbergo, classe 1992, combina una formazione in Studi Europei e Scienze Politiche con un’esperienza professionale poliedrica tra enti pubblici, terzo settore e mondo della formazione), Laura Di Tommaso (Capri, classe 1997, architetta e dottoranda in Pianificazione, Design e Architettura presso l’Università Federico II di Napoli), Federico Galante (Castel Condino, Trentino-Alto Adige, classe 2001, laureato in Banca e Finanza all’Università di Brescia), Emma Gagliardi (Satriano di Lucania, classe 1991, economista con esperienza nei settori della sostenibilità, progettazione sociale e sviluppo territoriale), Elisa Marini (Montebelluna, classe 1998, antropologa ambientale con una solida formazione tra l’Università di Trento e Ca’ Foscari Venezia), Eleonora Mastino (Cagliari, classe 1997, laureanda in Local Development all’Università di Padova), Luca Matrisciano, (Alessandria, classe 1994, progettista sociale e consulente per enti pubblici, formazione in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino), Francesco Moreschi (Bovezzo, Brescia classe 1999, laureato magistrale in Local Development presso l’Università di Padova), Massimiliano Pini (Grosio, Sondrio, classe 2001, laureato con lode in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Milano), Carolina Rossi (Brescia, classe 1999 laurea magistrale in Scienze del Paesaggio e master di secondo livello in Sviluppo Locale Sostenibile presso l’Università di Padova), Federica Sarro (Torano Castello, Cosenza, classe 1996, laurea magistrale in Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo), Alexander Palma (Opera, Milano, classe 1996, architetto, studi al Politecnico di Milano, all’EINA di Saragozza (Erasmus) e all’Accademia Adrianea), Anna Previt (Aiello del Friuli, classe 2001, laureata con lode in Scienze Motorie all’Università di Udine), Alessandro Zeoli (Aprilia, Latina, classe 2003, background accademico in Cooperazione Internazionale e master in Rigenerazione Urbana e Innovazione Sociale Università IUAV di Venezia), Letizia Zuliani (Pordenone, classe 1999, laureanda magistrale in Management dell’Economia Sociale presso l’Università di Bologna).