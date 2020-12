Inovalp di Cramars tra i protagonisti dell’Open ForumDD

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Domenica prossima 13 dicembre, Innovalp, il Festival delle Idee per la Montagna ideato da Cramars, la cooperativa sociale di Tolmezzo impegnata per lo sviluppo locale in Carnia e nell'Alto Friuli, porterà il suo contributo a “OpenForumDD, 16 giorni in diretta: proposte, dialoghi e strategie per il Paese di domani”, speciale evento digitale di proposte, dialoghi e strategie per il Paese di domani. Un’iniziativa, a respiro nazionale, promossa dal Forum Disuguaglianze e diversità, di cui Innovalp è partner di lungo corso.

“Eppure la democrazia c’è, il fermento sociale” è questo il titolo dell’intervento che domenica 13 dicembre alle 16 e 30 vedrà protagonista il team di Innovalp, durante la giornata dedicata alle Piccole e Medie Imprese.

“OpenForumDD, 16 giorni in diretta: proposte, dialoghi e strategie per il Paese di domani” è un evento digitale con 136 ore di diretta e più di 200 ospiti che si confronteranno attivamente su sedici priorità strategiche per il Paese come scuola, salute, casa, lavoro, aree interne, digitale, ambiente, imprese, pubblica amministrazione. Protagonisti di OpenForumDD saranno le storie, i luoghi e le persone introdotte da 16 membri del Forum Disuguaglianze e Diversità, tra cui il suo coordinatore Fabrizio Barca. Verranno quindi trasmessi in diretta dibattiti e dialoghi sulle proposte del ForumDD con l’obiettivo di innescare un circolo virtuoso e di riflessione che sappia indirizzare il Piano di Ripresa e Resilienza che l’Italia presenterà all’Unione Europea.

Sono numerosi gli appuntamenti in cui si affronteranno i temi importanti e urgenti, oggi ancora più evidenti a causa della crisi generata dall’epidemia Covid-19. Situazioni in cui sono aumentate le disuguaglianze, portando in evidenza vecchie e mai risolte fragilità. Ma si vogliono anche mettere in campo propositi positivi scatenando vitalità, intelligenze collettive, saperi diffusi.

In questo contesto, nella giornata del 13 dicembre dedicata al tema “Piccole e medie imprese. Accedere all’innovazione tecnologica” si inserisce l’intervento di Innovalp, che racconterà la propria esperienza in merito allo sviluppo di un’organizzazione di cittadinanza attiva, aprendo un dialogo e un confronto con tutti gli interlocutori dell’evento. Una testimonianza fondamentale che vuole dare voce ai territori dimenticati della montagna, per coinvolgere e influenzare l’opinione pubblica diventando un aggregatore di comunità, aprendo spazi di confronto con soluzioni a portata di mano. Per vivere il presente progettando un futuro radicalmente diverso. Ospiti della stessa giornata, figure di rilievo del panorama nazionale in molteplici settori: dal Ministro del MIUR Gaetano Manfredi al politico ed economista Romano Prodi, da Giovanni Brugnoli, Vice Presidente per il Capitale Umano di Confindustria, allo scrittore Gianrico Carofiglio.

Gli eventi verranno trasmessi in diretta sul sito e sulla pagina Facebook del Forum Disuguaglianze e Diversità, nonché sulla pagina Facebook della Cooperativa Cramars.