Inps comunicazione da parte dei nominativi dei beneficiari del bonus: Serracchiani; risposta interlocutoria, serve audizione Garante privacy

"Appare opportuna l'audizione in commissione Lavoro del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di chiarire le condizioni che ancora ostano alla comunicazione da parte dell'Inps dei nominativi dei beneficiari del bonus che ricoprono cariche politiche elettive a livello nazionale e locale. La Commissione ha chiesto al presidente Tridico di fornire tutti i dati, ma la risposta pervenuta la sera del 29 agosto è ancora interlocutoria, rinviando all'esito delle determinazioni che verranno assunte dall'Authority per la privacy". Così la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, facendo seguito alla risposta alla Commissione del presidente dell'Inps Pasquale Tridico, il quale, segnalando che "è in corso un'istruttoria presso il Garante per la protezione dei dati personali riguardante il trattamento dei dati personali effettuato dall'Istituto per la verifica della sussistenza dei presupposti per beneficiare dei sussidi richiesti con le istanze presentate e liquidate", ha reso noto che "l'Istituto ha, al momento, sospeso ogni ulteriore attività di trattamento di tali dati e sta quindi valutando l'ipotesi di differire la decisione sull’ostensione o meno dei medesimi" all'esito delle determinazioni che verranno assunte dal Garante per la privacy.