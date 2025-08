Insegui la tua storia: ‘Rodaridiamo’ martedì 5 agosto, alle 21, a Bagnaria Arsa con la direzione artistica di ArtistiAssociati

Ultimi meravigliosi appuntamenti con INSEGUI LA TUA STORIA, la rassegna di teatro per piccini e famiglie: martedì 5 agosto, alle 21 , a Bagnaria Arsa, ci divertiremo con ‘Rodaridiamo. Quando la grammatica è un gioco’ di ArtistiAssociati Centro di Produzione Teatrale ne Lascito Dal Dan in via della Chiesa, 6, in località Privano (in caso di maltempo ci spostereremo nel Salone della Scuola Primaria Hack di via Vittorio Veneto, 36 a Sevegliano). Stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone, nonostante i suoi problemi digestivi che da giorni lo assillano, vuole fare la guerra ma i suoi soldati Martino Testadura e Giovannino Perdigiorno hanno poca dimestichezza con le parole…sembrano non sapere cosa sia una guerra e per questo lasciano che ‘le trippe nemiche sfornino la torta’ e invece di caricare i cannoni ed essere pronti all’assalto ‘caricano i cannoli e sono pronti all’assaggio’! Risolti i malintesi, per sopperire alla mancanza di armi viene convocato Mago Girò che però è esperto solo di feste di compleanno e propone cannoni di coriandoli, finte pistole e razzi per fuochi d’artificio. Lo Stragenerale non si dà per vinto e ingaggia il dott. Terribilis per creare dal bronzo delle campane un potente temutissimo cannone. Ma la fata che veglia su questa storia invita i bambini del pubblico a soffiare sulla pace…l’incantesimo sortisce l’effetto desiderato e il cannone invece di sparare rintocca!

In chiusura, giovedì 7 agosto, alle 21 , torneremo a Romans d’Isonzo, in piazza Candussi (in caso di pioggia nell’adiacente Sala Galupin), dove sarà proposto ‘Nico cerca un amico’ prodotto da Il Baule volante/Accademia Perduta Romagna Teatri. Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi, mangiare, dormire, passeggiare. Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fama e neanche sonno… Ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale: un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni sono anche pericolosi! A tutti offre la sua amicizia, ma…è così difficile trovare un amico diverso! Tratto da un piccolo e poetico racconto di Matthias Hoppe, “Nico cerca un amico” è una riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico. In scena due attori raccontano la storia con pupazzi animati a vista.

Insegui la tua storia è un progetto nato da un’idea del Comune di Romans d’Isonzo con la direzione artistica e organizzativa di ArtistiAssociati – Centro di Produzione Teatrale. Gli spettacoli sono a ingresso libero.