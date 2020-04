Inserire nel prossimo decreto le piccole attività individuali e familiari di natura domiciliare

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Esistono delle piccole attività individuali e familiari di natura domiciliare i cui membri non hanno -per la natura stessa delle prestazioni da loro effettuate- particolari contatti con altri individui. Queste attività potrebbero essere riaperte. Così Claudia Gallanda, già consigliere comunale di Udine, ha preso carta e penna ed ha scritto al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Questo il testo della lettera:

"Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Avv. Giuseppe Conte

Buongiorno.

Alla luce delle limitazioni da Voi doverosamente stabilite per far fronte alle necessità sanitarie imposte dalla diffusione del "coronavirus", mi permetto di suggerirLe, oltre al principio di "strategicità" delle attività da tenere aperte o da riaprire, anche quello di "impossibilità di contagio".

Ci sono, infatti, alcune piccole attività di vario genere, riaprendo le quali il pericolo di contagio risulterebbe sostanzialmente pari allo zero.

Mi riferisco, in sostanza, a tutte le imprese individuali e familiari (le stesse persone che si ritrovano comunque dentro casa ad altro indirizzo) senza dipendenti e senza contatto diretto con clienti e fornitori, che costituiscono buona parte del tessuto produttivo italiano.

Sarebbe quindi più che opportuno procedere a inserire nel prossimo DPCM -contenente l'ulteriore proroga temporale- un articolo che prenda direttamente in esame queste attività, senza dover intasare le Prefetture con richieste di deroghe, almeno per le stesse. Ringraziando per l'attenzione, nella speranza che questo suggerimento di buon senso venga preso in considerazione, attendo cenno di riscontro, resto a disposizione e porgo distinti saluti.

Claudia Gallanda