Intelligenza artificiale: Confindustria Udine fa da apripista per le startup e le Pmi innovative italiane, che saranno ospiti al prossimo World AI Cannes Festival, (il più importante evento mondiale di settore che si terrà a Cannes dal 9 all’11 febbraio 2023) nel padiglione Italia con il supporto di ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Già presente all’edizione dello scorso anno con un proprio spazio riservato alle aziende associate, unica tra le territoriali di Confindustria nazionale, Confindustria Udine replicherà la propria presenza a Cannes anche nel 2023, accompagnando 12 imprese del territorio: Alfa Sistemi, Beantech, Cleverynext, Danieli Automation, Datamind, Infostar, Insiel, Limacorporate, Nohup, Quin, Tecnest e Video Systems.

Ma non basta: la vicepresidente dell’Associazione, Anna Mareschi Danieli, in qualità di componente del Comitato d’onore del WAIFC (unica italiana insieme all’ex ministro Vittorio Colao e a Francesca Rossi AI Ethics Global Leader di IBM), consapevole per esperienza diretta dell’enorme opportunità offerta alle imprese da questo appuntamento, si è fatta promotrice di un intervento diretto dell’ICE volto ad assicurare la partecipazione di 30 startup e Pmi innovative italiane all’evento internazionale principe dedicato all’Intelligenza artificiale.

Questa sollecitazione è stata immediatamente colta dall’ICE, che ha aderito alla proposta. L’Agenzia, in considerazione della strategicità delle tecnologie legate all’Intelligenza artificiale, organizzerà dunque per la prima volta un padiglione italiano alla seconda edizione del World AI Cannes Festival, annunciando che l’iniziativa sarà dedicata esclusivamente alle Startup e Pmi innovative iscritte al Registro speciale delle Camere di commercio, operanti nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

“Per noi è un grande risultato, del quale ringrazio ICE, per le imprese sarà una straordinaria opportunità – afferma Anna Mareschi Danieli – perché il WAIFC nasce dal desiderio di riunire aziende e individui nell’Intelligenza artificiale. L’evento offre anche un’opportunità unica per le aziende di essere esposte a idee innovative, nuove informazioni e nuove scoperte. Le aziende saranno chiamate a mostrare le proprie conoscenze ed esperienze, nonché a fare rete con i principali attori del settore e decisori. La partecipazione alla tre giorni di Cannes mira anche ad assicurare alle startup e Pmi innovative la presenza ad una manifestazione di interesse mondiale e con un elevato potenziale d’investimento”.