Quale impatto hanno avuto i nuovi media sulla cultura, l’arte e la creatività? Questo il quesito cardine da cui si svilupperà l’incontro con Giulio Lughi, “Intelligenza Artificiale e Cultura. La creatività artistica secondo Lev Manovich”, che si svolgerà lunedì 18 maggio alle ore 10 in modalità online, nell’ultimo evento patrocinato dal Comune di Gorizia e dall’Ordine dei Giornalisti, organizzato dal professor Nicola Strizzolo dell’Università di Udine, nell’ambito del corso di Comunicazione mobile e nuovi media, in collaborazione con UniFerpi Gorizia.

Sarà possibile iscriversi all’evento inviando una mail all’indirizzo a identitadigitale.rp@uniud.it con oggetto "Evento 18 maggio”. Nell’’incontro, con i saluti introduttivi del Prof. Angelo Montanari, Prorettore Vicario Università degli Studi di Udine, si analizzeranno le varie forme di interattività che i nuovi media hanno generato nel mondo dell'arte, partendo dall'ultimo saggio "AI Aesthetics" di Lev Manovich, interprete e precursore della cultura mediatica digitale che si occupa del rapporto tra il digitale e la persona, teoria della new media art e studi di software.

Giulio Lughi, già professore di Media Digitali nell’Università di Torino, è uno dei primi studiosi in Italia dell'impatto del digitale in ambito umanistico, formazione dell’immaginario e creatività digitale.

L’appuntamento, nono della serie, conclude il programma di incontri nell'ambito dell'insegnamento di Comunicazione mobile e dei nuovi media (CdM in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni), nei quali l'interattività offerta dal mezzo è diventata interazione non solo dentro l'aula, ma a livello personale, sul territorio nazionale, ed istituzionale, su quello locale. Agli incontri, erano presenti una media di 70 partecipanti, superando in alcuni casi il centinaio di iscritti, con ospiti collegati da varie parti d’Italia. La realizzazione di questi eventi è stata possibile soltanto grazie alla sinergia e il supporto del Comune di Gorizia (presente dal primo all'ultimo incontro nella persona del Sindaco o dell'Assessore all'Università), dell’Ordine dei Giornalisti FVG e dell'UniFerpi Gorizia, che si ringraziano per l’importante collaborazione. Non da ultimi hanno portato un significativo contributo il gruppo del Progetto Identità Digitale RP, WE are Uniud, le tutor Cego e le studentesse Maria Mattaloni e Federica Vassallo.