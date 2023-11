Interpellanza di Open Fvg in Consiglio regionale sul tema del dimensionamento scolastico

“Come Open Sinistra FVG abbiamo depositato un’interpellanza alla Giunta Regionale, per conoscere se – alla luce della sospensiva ottenuta dalla Regione Campania del Decreto ministeriale sul dimensionamento scolastico – la Regione FVG intenda procedere in analogia alla Regione Campania. Il dimensionamento ministeriale contribuisce infatti ad una contestuale riduzione nella qualità dell’offerta formativa e dell’apprendimento degli studenti e ad un’immediata riduzione di organico dei Dirigenti scolastici (DS) e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), dei Collaboratori scolastici (CS) e del personale degli uffici, ed in prospettiva dei docenti, con una conseguente minore efficienza ed efficacia dei servizi erogati. Come Open Sinistra FVG riteniamo che la strada aperta dalla Regione Campania sia molto promettente per difendere la qualità della scuola in FVG. Riteniamo pertanto che sarebbe opportuno che la Giunta Fedriga facesse altrettanto e non subisse il “ben poco meritevole” decreto del Ministero della pubblica istruzione e del merito. Sollecitazioni in questo senso sono pervenute anche dalla Federazione FLC CGIL e altre sigle sindacali”. Così si è espresso il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.