Interrogazione del Patto per l’Autonomia: «Il personale di polizia locale sia sottoposto a vaccinazioni come le altre forze dell’ordine esposte ai medesimi rischi»

Chiede chiarimenti sul coinvolgimento degli operatori di polizia locale nella terza fase della campagna vaccinale il consigliere regionale del Patto per l’Autonomia, Giampaolo Bidoli, che raccoglie la denuncia dei sindacati di categoria, preoccupati della mancata comunicazione in merito.

«I documenti del Ministero della Salute sembrano confermarlo, ma interrogheremo la Giunta regionale per capire chiaramente se il personale della polizia locale sarà ricompreso tra le forze dell’ordine che saranno sottoposte a vaccinazione e, qualora così non fosse, cosa intende fare la Regione per colmare questa lacuna», osserva Bidoli, considerati «l’assimilabilità delle mansioni a quelle delle altre forze di polizia, lo svolgimento di una intensa attività di controllo per assicurare il rispetto della misure di distanziamento sociale e anti-contagio da Covid-19 e, dunque, la conseguente analoga esposizione a rischio infettivo in questi mesi di emergenza che giustificano il fatto di essere sottoposti a vaccinazione nello stesso momento in cui lo sono gli altri corpi».