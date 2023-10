Interrogazione di Bullian: perché la Regione FVG non prevede più contributi destinati all’acquisto di veicoli ecologici?

Si parlerà di contributi pubblici per l’acquisto di veicoli ecologici nel Consiglio regionale previsto fra lunedì 23 e martedì 24 ottobre, lo rende noto il Consigliere regionale del Patto-Civica FVG Enrico Bullian che ha presentato una interrogazione. «Partiamo dal presupposto che diverse Regioni e Stati hanno promosso agevolazioni per l’acquisto di veicoli ecologici per contribuire alla transizione energetica e ambientale – afferma Bullian – al fine di procedere con lo svecchiamento del parco veicolare e con la riduzione dell’inquinamento. Inoltre, dal 2018 fino al 2021 anche la Regione FVG ha già concesso contributi destinati alla rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio e al conseguente acquisto di veicoli ecologici, dotandosi di uno specifico Regolamento. Infine, è di questi giorni la notizia che il Governo nazionale ha lanciato il “bonus colonnine”, stanziando quasi 90 milioni di € aggiuntivi. Appare opportuno dunque avviare una nuova campagna di finanziamenti regionali a supporto della mobilità attraverso veicoli ecologici (elettrici, ibridi, bifuel) ed è proprio questo che chiedo alla Giunta Regionale: se intende promuovere l’acquisto di veicoli ecologici per suo privato, sia attraverso contributi diretti, sia estendendo la parziale o totale esenzione del “bollo” anche ai veicoli con motorizzazione ibrida elettrica o idrogeno».