Interrogazione di Honsell su “Inquinamento eterno” da PFAS in Fvg

“Preoccupato per gli ultimi dati emersi sulla presenza diffusa di sostanze per – e polifluoroalchiliche (PFAS) nel territorio del Friuli Venezia Giulia, ho presentato oggi un’interrogazione indirizzata alla Giunta regionale e all’Assessore all’ambiente Scoccimarro. L’interrogazione mira a richiedere misure concrete volte a monitorare e contrastare la diffusione dei PFAS, proteggendo la salute pubblica e l’ambiente.

La crescente preoccupazione riguardante l’inquinamento da PFAS, evidenziata da articoli giornalistici recenti e da reportage televisivi, richiede un’azione urgente da parte delle istituzioni competenti. L’ARPA FVG ha fornito informazioni preoccupanti riguardanti la diffusione e l’impatto dei PFAS nel territorio regionale, sottolineando la necessità di interventi immediati e mirati.

Ho pertanto posto una serie di domande specifiche alla Giunta, con la finalità di comprendere bene quali azioni siano state intraprese e in corso di adozione da parte dei nostri amministratori regionali per affrontare questa catastrofica emergenza ambientale e sanitaria: tra i punti chiave dell’interrogazione figurano l’implementazione di misure di monitoraggio, la valutazione dell’impatto sulla salute pubblica e sull’ambiente, la promozione della collaborazione tra le istituzioni e la sensibilizzazione della popolazione sui rischi associati ai PFAS.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.

Conclude Honsell: “La Regione FVG è chiamata infatti a rispondere con massima trasparenza nei confronti dei cittadini e determinazione a questa sfida, garantendo la protezione della salute dei cittadini e l’integrità degli ecosistemi regionali. Come Consigliere regionale di Open Sinistra FVG, mi impegno a seguire da vicino la questione e a monitorare da parte della Regione le azioni intraprese per affrontare l’emergenza PFAS.”