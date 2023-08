Interrogazione di Patto per l’Autonomia: “La storica linea ferroviaria di Casarsa – Pinzano lasciata nel degrado”

Il consigliere del gruppo consiliare Patto per l’Autonomia-Civica Fvg Marco Putto ha presentato un’interrogazione alla Giunta sullo stato di manutenzione dell’ex linea ferroviaria Casarsa-Spilimbergo-Pinzano. “Il tratto di binari di proprietà regionale che attraversa sei comuni, dichiarato dalla Soprintendenza come d’interesse culturale e al centro di un ricorso della Regione al TAR per la costruzione di una ciclovia, è abbandonato a se stesso. I cittadini che vivono lungo il tracciato ne denunciano l’incuria e l’abbandono che si presenta lungo i 27 km del sedime di pertinenza”. Dettaglia Putto: “Essendo un bene dal valore storico e tecnico, ritengo che la Regione debba intervenire affinché non si verifichino problemi di carattere igienico-sanitario o danni patrimoniali, come accaduto sulla linea Motta-San Vito al Tagliamento, dove sono avvenuti furti di materiali ferrosi e danneggiamenti”. “Chiedo – conclude il consigliere dei civici – se la Regione ha intenzione di intervenire, programmando una pulizia periodica semestrale, al fine di fermare lo stato di degrado sotto gli occhi di tutti”.