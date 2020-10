Interrogazione pentastellata su casi Covid in Pronto Soccorso a Palmanova

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Ussai, presenterà un'interrogazione alla Giunta regionale per fare luce su quanto accaduto a Palmanova dove due operatori del Pronto Soccorso sono risultati positivi al Covid, come confermato anche dal direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Massimo Braganti.

“In particolare – sottolinea Ussai – riteniamo necessario sapere se i due operatori siano risultati positivi durante i controlli di routine o se abbiano manifestato sintomi evidenti tali da far sospettare il contagio dopo essersi presentati al lavoro. Inoltre, chiederemo se siano stati seguiti i protocolli nell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto durante la visita di pazienti sospetti in zona filtro dell'ospedale”.

Nell'interrogazione, aggiunge il consigliere M5S, “chiederemo inoltre se i casi di positività abbiano portato alla chiusura di aree dell'ospedale, come ad esempio quella di emergenza dove vengono ricoverati i pazienti acuti che passano per il Pronto Soccorso di Palmanova, e se si siano verificate positività anche in altri operatori e pazienti venuti a contatto con queste due persone”.

“Consideriamo fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto – aggiunge il consigliere regionale Cristian Sergo – così come manteniamo alta l'attenzione sulle promesse fatte in questi anni e sulle preoccupazioni manifestate circa il futuro dell'ospedale”.